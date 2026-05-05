Tchad : 23 militaires tués et 26 autres blessés dans une attaque de Boko Haram L’armée affirme avoir neutralisé "un nombre important" parmi les assaillants

AA/Niamey/Salif Omar

Au moins vingt-trois (23) militaires tchadiens ont été tués et vingt-six (26) autres blessés dans une attaque attribuée à Boko Haram contre une position de l’armée tchadienne, ont annoncé mardi les autorités militaires tchadiennes.

"L’Etat major des armées informe l’opinion nationale qu’aux environs de 22h du 04 mai 2026, la secte Boko Haram a attaqué la position de nos forces de défense et de sécurité sur l’île de Barka Tolorom", a indiqué un communiqué de la hiérarchie militaire tchadienne consulté par Anadolu.

Tout en soulignant qu’un "nombre important des éléments de la secte a été neutralisé", la même source a précisé que les forces de défense et de sécurité tchadiennes "déplorent vingt-trois (23) morts et vingt-six (26) blessés", ajoutant qu’un bilan définitif sera communiqué ultérieurement.

"Une nouvelle fois, la nébuleuse terroriste Boko Haram a perpétré, la nuit dernière, une attaque lâche contre notre base militaire de Barka Tolorom, dans la province du Lac Tchad", a réagi le président tchadien Mahamat Idriss Deby Itno sur sa page Facebook.

Il a promis que le sacrifice des soldats "ne sera jamais vain" et que "face à la barbarie, le Tchad reste debout, uni et inflexible".

Groupe terroriste fondé en 2002 au Nigeria, Boko Haram mène des attaques dans presque tous les pays frontaliers du bassin du Lac Tchad, dont le Tchad, le Cameroun, le Nigeria et le Niger.

