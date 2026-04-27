Soudan : près de 2.500 personnes détenues par les FSR à El-Fasher, selon des médecins

AA / Kartoum

Près de 2.500 personnes, dont des médecins, sont détenues par les Forces de soutien rapide (FSR) à El-Fasher, dans l’ouest du Soudan, a indiqué ce lundi un groupe médical local.

Dans un communiqué, le Sudan Doctors Network a précisé que 20 médecins, dont quatre femmes, plus de 1.470 civils et 907 membres des forces armées sont détenus par le groupe rebelle « dans des conditions humanitaires et sanitaires extrêmement précaires » dans plusieurs centres de détention à El-Fasher, capitale de l’État du Darfour-Nord.

Le groupe a indiqué que 370 femmes et 426 enfants figurent parmi les personnes détenues.

Selon la même source, les détenus sont répartis dans différents sites, notamment la prison de Shalla, des infrastructures de service comme un hôpital pour enfants, ainsi que dans des conteneurs.

Le réseau a averti que les personnes détenues « sont soumises à de graves abus, y compris des exécutions sommaires », et souffrent de blessures causées par des bombardements sans recevoir les soins médicaux nécessaires.

Les FSR n’ont pas réagi dans l’immédiat à ces informations.

Des institutions locales et internationales ont rapporté que la prise de contrôle d’El-Fasher par les FSR en octobre 2025 s’est accompagnée de massacres de civils, sur fond de mises en garde contre un risque de fragmentation géographique du pays.

Le Soudan est en proie à un conflit depuis avril 2023 entre l’armée et les FSR, en raison de désaccords sur l’intégration de ces dernières au sein des forces armées, une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé environ 13 millions de personnes et plongé certaines régions du pays vers la famine, dans l’une des pires crises humanitaires au monde.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy