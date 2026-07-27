- L'armée soudanaise a repris les villes de Bara, Jabrat al-Sheikh et Umm Sayala aux Forces de soutien rapide (FSR)

Soudan : Al-Burhan se rend dans les zones du Kordofan du Nord reprises aux paramilitaires des FSR - L'armée soudanaise a repris les villes de Bara, Jabrat al-Sheikh et Umm Sayala aux Forces de soutien rapide (FSR)

AA / Khartoum, Soudan - Istanbul

Le président du Conseil de souveraineté de transition du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, a effectué lundi une visite de terrain dans les villes d'Umm Sayala et de Jabrat al-Sheikh, dans l'État du Kordofan du Nord, au lendemain de leur reprise par l'armée aux Forces de soutien rapide (FSR).

Dans un communiqué, le Conseil de souveraineté a indiqué qu'al-Burhan, également commandant en chef de l'armée, avait inspecté les troupes déployées sur les lignes de front à Umm Sayala et Jabrat al-Sheikh. Il était accompagné du gouverneur du Darfour, Minni Arko Minnawi, du gouverneur du Kordofan du Nord, Abdel Khaliq Abdel Latif, ainsi que du commandant des Forces du Bouclier du Soudan, Abu Aqla Keikel.

Dimanche, l'armée avait annoncé avoir repris le contrôle des villes de Bara, Jabrat al-Sheikh et Umm Sayala à l'issue d'affrontements avec les FSR. Ces localités sont situées sur des axes stratégiques reliant le centre du Soudan à l'État du Kordofan du Nord et à la région occidentale du Darfour.

Les États du Kordofan du Nord, du Kordofan de l'Ouest et du Kordofan du Sud sont le théâtre de violents affrontements entre l'armée soudanaise et les FSR depuis octobre 2025.

Le Soudan est plongé dans un conflit opposant l'armée aux FSR depuis avril 2023. La guerre a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de millions de personnes.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba