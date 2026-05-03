– L’OIM indique qu’une nouvelle vague de déplacements a été enregistrée les 29 et 30 avril

Soudan : 2 600 civils déplacés dans le Kordofan-Nord, selon l’OIM – L’OIM indique qu’une nouvelle vague de déplacements a été enregistrée les 29 et 30 avril

AA/Karthoum/ Adel Abdelrheem

L’insécurité croissante a forcé environ 2 600 civils supplémentaires à fuir les villes d’Abu Haraz et de Kazgil, dans l’État du Kordofan-Nord au Soudan, en l’espace de deux jours, a indiqué dimanche l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Dans un communiqué, l’agence onusienne précise que cette nouvelle vague de déplacements a été enregistrée les 29 et 30 avril dans ces deux zones, en raison de la détérioration de la situation sécuritaire.

Les populations déplacées ont trouvé refuge dans le district de Sheikan, également situé dans le Kordofan-Nord.

« La situation reste extrêmement tendue et volatile », a alerté l’OIM.

Le Soudan est plongé dans un conflit depuis avril 2023 entre l’armée régulière et les Forces de soutien rapide (FSR), en désaccord sur leur intégration au sein des forces armées.

Cette guerre, qui a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé environ 13 millions de personnes, pousse également certaines régions du pays au bord de la famine, dans l’une des pires crises humanitaires au monde.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir