Sommet Afrique-France : Macron arrivé à Nairobi pour le sommet « Africa Forward »

Le président français Emmanuel Macron est arrivé à Nairobi ce dimanche 10 mai 2026, en amont du sommet « Africa Forward Summit », organisé conjointement par le Kenya et la France les 11 et 12 mai, a indiqué l’Élysée.

Ce rendez-vous diplomatique et économique réunira le chef de l’État français, son homologue kényan ainsi que plusieurs chefs d’État et de gouvernement africains. Il vise à renforcer les partenariats entre la France et le continent africain autour de l’innovation, de la croissance et du développement.

Selon la présidence française, ce sommet marque une étape importante dans les relations Afrique-France, près de dix ans après le discours d’Ouagadougou, et constitue le premier du genre co-organisé avec un pays anglophone.

Les discussions porteront notamment sur les investissements croisés, la santé, la souveraineté alimentaire, la transition numérique, l’énergie et la connectivité, dans un contexte de volonté affichée de « gouvernance mondiale plus juste et inclusive ».

Le programme prévoit, le 11 mai, un forum économique et des événements dédiés à la jeunesse et aux industries culturelles. Le 12 mai sera consacré aux enjeux de développement, de financement, d’emploi des jeunes ainsi qu’aux questions de paix et de sécurité.

Le sommet s’inscrit dans la continuité de plusieurs initiatives internationales récentes, dont les conférences de Paris sur le financement des économies africaines (2021) et le nouveau pacte financier mondial (2023), ainsi que le sommet Afrique-Union européenne de Luanda en 2025.

Macron s’est rendu à Alexandrie, en Égypte, où il a participé, samedi 9 mai, aux côtés du président Abdel Fattah Al-Sissi et de plusieurs dirigeants africains, à l’inauguration du nouveau campus de l’Université Senghor à Borg El Arab.