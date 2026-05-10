Macron, arrivé à Nairobi, a salué un partenariat « équilibré » et « exemplaire » avec le Kenya, fondé sur un ordre international « ouvert », la règle de droit et un multilatéralisme efficace

Sommet Africa Forward : accords stratégiques et forte hausse des investissements français Macron, arrivé à Nairobi, a salué un partenariat « équilibré » et « exemplaire » avec le Kenya, fondé sur un ordre international « ouvert », la règle de droit et un multilatéralisme efficace

À la veille du sommet Africa Forward, une conférence de presse s’est tenue à Nairobi, réunissant le président français Emmanuel Macron et son homologue kenyan William Ruto. Lors de cette rencontre, plusieurs sujets ont été abordés.

Le chef de l’État français Emmanuel Macron, arrivé dans la capitale kenyane ce dimanche, a mis en avant, lors de son entretien bilatéral avec son homologue kenyan, un partenariat « équilibré » et « exemplaire », fondé sur une vision commune d’un ordre international « ouvert, fondé sur la règle de droit » et un multilatéralisme efficace.

Il a salué le rôle du Kenya dans les discussions internationales, affirmant que Nairobi contribue à « faire entendre la voix de l’Afrique » sur des enjeux majeurs tels que le climat, l’éducation, les infrastructures ou encore l’architecture financière mondiale.

Sur le plan économique, Emmanuel Macron a souligné une forte progression des échanges et des investissements français au Kenya, passant de 35 entreprises en 2012 à 140 aujourd’hui, représentant environ 36 000 emplois directs. Les investissements français cumulés sur trois décennies sont estimés à près de 3 milliards d’euros, avec « plus d’un milliard d’euros d’investissements » annoncés récemment.

Le chef de l’État français a détaillé plusieurs projets structurants, notamment dans l’énergie, les transports, le numérique et l’éducation, citant entre autres la rénovation du port de Mombasa, le développement de l’éolien, la modernisation du réseau ferroviaire de Nairobi et la création d’un centre national de contrôle électrique.

Il a également insisté sur le partenariat éducatif et scientifique, notamment avec l’université de Nairobi et des établissements français, afin de former une nouvelle génération d’ingénieurs dans des domaines stratégiques comme l’intelligence artificielle et la transition climatique.

Sur le nucléaire civil, Emmanuel Macron a souligné un engagement de long terme, déclarant : « Le nucléaire civil en France est une technologie que nous avons patiemment déployée et consolidée depuis l'après Deuxième Guerre mondiale », ajoutant que « ce n'est pas quelque chose qu'on vous vend, c'est d'abord quelque chose qu'on utilise ».

Enfin, le président français a annoncé que ce partenariat s’inscrit dans une dynamique plus large avec le sommet Africa Forward, réunissant 35 chefs d’État et de gouvernement et plus de 6 000 participants, visant à renforcer les investissements et réformer l’architecture financière internationale.

Il a conclu en affirmant que cette coopération ouvre « de belles perspectives » pour les relations futures entre Paris et Nairobi.