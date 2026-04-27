- Le Ministre algérien des Affaires étrangères appelle à « renforcer la cohésion nationale au Mali comme rempart contre ce fléau »

Situation au Mali : "L’Algérie rejette catégoriquement toutes les formes de terrorismes", affirme Alger - Le Ministre algérien des Affaires étrangères appelle à « renforcer la cohésion nationale au Mali comme rempart contre ce fléau »

AA / Alger / Aksil Ouali

Le ministre algérien des affaires étrangères, Ahmed Attaf, a exprimé, ce lundi, la position de son pays rejetant « toutes formes de terrorisme » et appelant « à renforcer la cohésion nationale au Mali comme rempart à ce fléau ».



« Nous réaffirmons la position claire et inébranlable de l’Algérie qui soutient avant tout l’unité du Mali, tant sur le plan territorial que sur celui de son peuple et de ses institutions », a affirmé le chef de la diplomatie algérienne dans une déclaration à la presse à l’occasion de la visite à Alger de son homologue de Bosnie-Herzégovine, Elmedin Konakovic.

L’Algérie, a-t-il enchaîné, « rejette catégoriquement toutes les formes et manifestations de terrorisme, qui ne peuvent être ni justifiées ni tolérées, quelles qu’en soient les motivations et les causes ». « Cette position algérienne lui est dictée par son expérience amère face à ce fléau », a-t-il soutenu, en faisant référence au passé récent de son pays qui a lutté, durant la décennie 1990, contre la violence terroriste qui a fait plus de 150 000 morts (civils et militaires).

Ahmed Attaf a appelé, dans la foulée, « à renforcer la cohésion nationale au sein de l’État frère du Mali ». « Car cette cohésion nationale est le meilleur rempart contre le phénomène du terrorisme, et constitue le bouclier sur lequel on peut véritablement compter pour lutter contre ce fléau avec toute l’efficacité requise », a-t-il insisté.

Il s’agit de la première réaction algérienne aux attaques simultanées ayant eu lieu, samedi, dans plusieurs régions du Mali et qui ont été revendiquées, dimanche, par les djihadistes de JNIM et le front de libération de l’Azawad (FLA). Ces attaques ont coûté la vie au ministre malien de la Défense, Sadio Camara, dont le domicile a été ciblé par un attentat kamikaze.

L’Algérie et le Mali traversent, rappelons-le, une grave crise diplomatique qui dure depuis plusieurs mois. Elle a été aggravée par la destruction, dans la nuit du 31 mars au 1 avril 2025, d’un drone malien par l’armée algérienne. Les autorités maliennes ont alors accusé l’armée algérienne « d’avoir abattu l’engin sur le territoire malien ».

De son côté, le gouvernement algérien a affirmé que « l’engin a été détruit en raison de manœuvres hostiles et de violation répétées de l’espaces aérien algérien ».