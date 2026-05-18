Afin de sensibiliser les plus jeunes aux enjeux environnementaux dès le plus jeune âge

Sénégal : Un activiste nettoie avec des enfants des plages polluées par le plastique à Dakar Afin de sensibiliser les plus jeunes aux enjeux environnementaux dès le plus jeune âge

L’activiste environnemental sénégalais, Moussa Mbengue, a organisé, dimanche, avec des bénévoles, des opérations de nettoyage des plages recouvertes de déchets plastiques dans la capitale sénégalaise, Dakar.

Mbengue a indiqué vouloir sensibiliser les plus jeunes aux enjeux environnementaux dès le plus jeune âge lors d’une activité organisée le 17 mai.

Résidant sur la côte de Ngor à Dakar, Mbengue mène également des projets de fresques murales dans le quartier et développe diverses initiatives environnementales.

À travers l’association qu’il a fondée, « Rafetal Ngor » (« Embellissons Ngor »), il encourage notamment les jeunes à agir contre la pollution qui touche les plages.