Le Pastef décline toute participation au gouvernement mais bute sur des résistances en interne

Sénégal : la composition du nouveau gouvernement dévoilée Le Pastef décline toute participation au gouvernement mais bute sur des résistances en interne

Le nouveau gouvernement sénégalais dirigé par le premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô a été dévoilé lundi soir.

Composé de 30 membres, le nouvel attelage gouvernemental est marqué par l'entrée de plus d'une dizaine de nouveaux membres suite au refus de Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef).

« Pastef ne participera pas au prochain gouvernement et n’y sera représenté par aucun ministre », a indiqué par communiqué quelques heures avant la publication de la liste, le parti dirigé par Ousmane Sonko et dont est issue le président de la République Bassirou Diomaye Faye.

Des points de désaccord, notamment autour de la place et du rôle de la majorité dans le dispositif exécutif ont motivé, selon le communiqué, la décision du parti majoritaire à l'Assemblée nationale.

Malgré la directive, Yankhoba Diémé, nouveau ministre des forces armées, Moussa Bala Fofana (collectivités territoriales), Ibrahima Sy (santé et hygiène publique) et Alioune Dione (économie sociale et solidaire) ont été reconduits et deux députés du Pastef ont intégré le gouvernement.

Des alliés de la "Coalition Diomaye président" ont aussi été reconduits dans le gouvernement qui a enregistré 18 nouvelles entrées.

Le Pastef avait assujetti sa participation au nouveau gouvernement à des conditions dont la fidélité à son programme 2024, la poursuite de la renégociation des contrats stratégiques, la clarification de la gestion de la dette ou encore la gestion judiciaire des affaires en cours.

Sonko et Faye entretiennent depuis quelques temps des divergences ayant débouché au limogeage du président de Pastef de la primature le 23 mai.

Ousmane Sonko a été élu, 4 jours après, président de l'Assemblée nationale dans un contexte inédit de reconfiguration politique et institutionnelle que vit le pays.

La publication du nouveau gouvernement au "socle politique et technocratique", selon les mots du premier ministre Al Aminou Lô, vient encore confirmer la fracture entre les deux hommes à quelques jours du 1er congrès du parti qui doit avoir lieu le 6 juin.