Ministre auprès du président de la République chargé du suivi, du pilotage et de l’évaluation de l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050 dans le gouvernement sortant, Lô va diriger un gouvernement « de mission, d’actions et de résultats »

Sénégal : L’économiste Ahmadou Al Aminou Lô nommé premier ministre Ministre auprès du président de la République chargé du suivi, du pilotage et de l’évaluation de l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050 dans le gouvernement sortant, Lô va diriger un gouvernement « de mission, d’actions et de résultats »

Ahmadou Al Aminou Mouhamed Lô a été nommé vendredi au poste de premier ministre du Sénégal à travers un décret lu à la télévision nationale, Rts.

Économiste chevronné ayant fait carrière (novembre 1985 à mars 2023) au niveau de la Banque centrale des états de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) dont il a été le directeur au Sénégal (2018-2023), Lô avait en charge le suivi, le pilotage et l’évaluation de l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050 en qualité de ministre d'État auprès du chef de l'État.

« Ahmadou Al Aminou Mouhamed Lô, ancien secrétaire général de la Bceao, ancien secrétaire d’état du gouvernement, actuel ministre auprès du président chargé du suivi, du pilotage et de l’évaluation de l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050 a été par le chef de l’Etat pour sa compétence, sa connaissance profonde du pays, son expérience des arcanes économiques et financiers, son engagement et surtout sa loyauté », a dit Samba Oumar Bâ, ministre secrétaire général de la présidence de la République après la lecture des décrets.

« Le chef de l’état a chargé le premier ministre de lui proposer dans les meilleurs délais une liste de ministres et de secrétaires d’état devant composer le nouveau gouvernement qui sera un gouvernement de mission, d’actions et de résultats au service de la république », a noté Bâ.

« Je démarrerai ma mission sur un belle base à savoir les réalisations du gouvernement sous les orientations du président de la république notamment dans la déclinaison et la mise en œuvre de la vision Sénégal 2050, la reddition des comptes et divers autres domaines maintes fois rappelés en conseil des ministres et lors des interventions solennelles de Monsieur le président de la république », a dit le nouveau premier ministre, assurant qu’il est question de changement de cap mais pas de méthode.

La nomination de Lô intervient trois jours après le limogeage d’Ousmane Sonko de la primature faisant suite à des divergences affichées dans la gestion des affaires de l’Etat entre lui et le président Bassirou Diomaye Faye.

Sonko va pour sa part réintégrer l’assemblée nationale lors d’une session qui se tient demain mardi et qui va aussi consacrer le vote du président de l’institution parlementaire après à la démission, dimanche, d’El Malick Ndiaye du poste.