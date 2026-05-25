RDC : une attaque contre un centre Ebola fait disparaître 13 patients suspects

Des habitants d’une ville de l’est de la République démocratique du Congo touchée par une épidémie d’Maladie à virus Ebola ont incendié vendredi des tentes de traitement, entraînant la disparition de 13 patients suspects, selon la radio locale Radio Okapi.

Il s’agit de la deuxième attaque de ce type en une semaine dans la région.

Selon Radio Okapi, un groupe de « jeunes en colère » a pris d’assaut des tentes installées avec le soutien de Médecins sans frontières (MSF) à l’hôpital général de référence de Mongbwalu.

Le centre accueillait 28 personnes suspectées d’être atteintes d’Ebola. Au moins 13 d’entre elles ont pris la fuite et restent introuvables, a indiqué Richard Lokudi, directeur médical de l’hôpital de Mongbwalu, cité par Radio Okapi.

Selon lui, la police a ouvert samedi matin une enquête afin d’identifier les auteurs de l’attaque et retrouver les patients disparus, soupçonnés de se cacher au sein de la population.

Cette nouvelle attaque contre des infrastructures de lutte contre Ebola intervient quelques jours après l’incendie d’un centre de traitement à Rwampara, où des proches d’un homme soupçonné d’être mort d’Ebola avaient protesté après s’être vu refuser la restitution du corps.

Les organisations humanitaires alertent sur la montée de la peur, de la désinformation et de la méfiance envers les autorités sanitaires dans l’est de la RDC, où l’insécurité et la faiblesse des infrastructures compliquent la gestion de l’épidémie.

Les corps des victimes d’Ebola restent hautement contagieux et peuvent transmettre le virus lors des rites funéraires traditionnels. Les autorités prennent ainsi souvent en charge les enterrements des cas suspects, une pratique qui provoque régulièrement des tensions avec les familles.

Selon les autorités sanitaires congolaises, 904 cas suspects et 119 décès suspects liés à la dernière flambée épidémique avaient été recensés dimanche en RDC.

Dans l’Ouganda voisin, les autorités ont confirmé cinq cas et un décès.



* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy​​​​​​​