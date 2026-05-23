L’épidémie de maladie aggrave une situation humanitaire déjà fragile dans le pays, indique le communiqué

RDC : le Groupe de contact international appelle les belligérants à faciliter la réponse à l’épidémie d’Ebola L’épidémie de maladie aggrave une situation humanitaire déjà fragile dans le pays, indique le communiqué

AA/Kigali/James Tasamba

Le Groupe de contact international pour les Grands Lacs (ICG) a exprimé vendredi sa préoccupation face à la poursuite du conflit dans l’est de la République démocratique du Congo, dans un contexte marqué par une récente épidémie de maladie à virus Ebola dans le pays.

L’ICG regroupe des représentants de la Belgique, du Danemark, de l’Union européenne, de la France, de l’Allemagne, des Pays-Bas, de la Suède, de la Suisse, du Royaume-Uni et des États-Unis.

Dans une déclaration conjointe, le groupe a estimé que l’épidémie d’Ebola en RDC aggrave une situation humanitaire déjà fragile dans le pays.

« Le Groupe de contact international pour les Grands Lacs (ICG) appelle toutes les parties au conflit à faciliter les efforts de réponse à l’épidémie d’Ebola. Cette menace souligne l’importance de la coopération régionale pour faire face aux défis communs », indique le texte.

La RDC connaît une recrudescence des cas d’Ebola depuis la déclaration de l’épidémie le 15 mai dans la province de l’Ituri, avec une propagation vers le Nord-Kivu et le Sud-Kivu.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 750 cas suspects et 177 décès suspects ont été recensés, dont 82 cas confirmés et sept décès confirmés. Deux cas importés impliquant des ressortissants congolais ont également été signalés en Ouganda voisin.

Le gouvernement congolais estime que le virus représente une menace accrue dans certaines zones contrôlées par les rebelles du M23, en raison du manque d’expérience de ce groupe dans la gestion des épidémies.

L’ICG a par ailleurs souligné que le conflit dans l’est du pays nuit à la stabilité régionale et a appelé au respect du cessez-le-feu conclu en octobre.

« La situation humanitaire doit s’améliorer. Le personnel humanitaire doit pouvoir accéder de manière sûre, rapide et sans entrave aux zones concernées.

L’ICG appelle toutes les parties à faciliter l’accès humanitaire conformément au droit international humanitaire, notamment en travaillant à la réouverture durable des aéroports de Goma et Kavumu, à la mise en place de couloirs humanitaires sécurisés au Nord et au Sud-Kivu, et à la simplification des procédures administratives », précise le communiqué.

Le M23 reste au cœur du conflit dans l’est de la RDC. Ce groupe rebelle, accusé d’être soutenu par le Rwanda voisin selon l’ONU et plusieurs pays occidentaux, contrôle plusieurs territoires dans l’est du pays, dont les villes de Goma et Bukavu, prises au début de l’année 2025.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir