Selon les autorités sanitaires, la malade infectée par le variant Bundibugyo provenait de Bunia, principal foyer actuel de l’épidémie dans la province de l’Ituri

RDC/Ebola : un premier cas confirmé à Goma, ville sous contrôle du M23 Selon les autorités sanitaires, la malade infectée par le variant Bundibugyo provenait de Bunia, principal foyer actuel de l’épidémie dans la province de l’Ituri

Un premier cas d’Ebola a été confirmé dimanche à Goma, grande ville de l’est de la République démocratique du Congo contrôlée par les rebelles de l’AFC/M23, faisant craindre une propagation régionale du virus dans la région des Grands Lacs.

Selon les autorités sanitaires, la malade infectée par le variant Bundibugyo provenait de Bunia, principal foyer actuel de l’épidémie dans la province de l’Ituri.

Le professeur Jean-Jacques Muyembe, directeur de l’Institut national de recherche biomédicale (INRB), a indiqué à l’agence Anadolu qu’il s’agissait « de l’épouse d’un homme décédé d’Ebola à Bunia ». « Après la mort de son mari, elle a rejoint Goma alors qu’elle était déjà contaminée », a-t-il expliqué.

Dans un communiqué, le gouvernorat des rebelles à Goma affirme avoir immédiatement activé les mécanismes de riposte sanitaire afin d’éviter toute propagation dans cette ville frontalière du Rwanda.

La patiente a été isolée et les équipes sanitaires procèdent à l’identification des cas contacts.

Les autorités locales ont également renforcé les contrôles sanitaires aux points d’entrée et de sortie de la ville.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclenché dimanche son deuxième niveau d’alerte internationale le plus élevé face à cette flambée qui touche désormais plusieurs zones de l’est congolais.

Le Rwanda a partiellement fermé sa frontière avec Goma après la confirmation du cas.

D’après Africa CDC, l’agence sanitaire de l’Union africaine, l’épidémie a déjà causé 88 décès potentiellement liés au virus sur 336 cas suspects recensés.

Le variant Bundibugyo reste rare et aucun vaccin ni traitement spécifique n’existe actuellement contre cette souche d’Ebola, dont le taux de létalité peut atteindre 50 %, selon les spécialistes.



La riposte s’annonce particulièrement complexe.

Les autorités misent sur le contrôle des foyers de contamination, la surveillance des frontières et la prise en charge des symptômes, a déclaré samedi Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique.

L’épicentre de l’épidémie, la cité minière de Mongbwalu, complique encore davantage la situation. Très fréquentée en raison des activités commerciales, elle constitue un carrefour vers l’Ouganda et le Soudan du Sud.

La capitale Kinshasa, mégalopole de 20 millions d'habitants reste également exposée, notamment à travers les liaisons aériennes désormais établies avec Bunia, autre foyer majeur de l’épidémie.

La RDC fait face à sa 17e épidémie d’Ebola depuis l’identification du virus en 50 ans.