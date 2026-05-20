La 2e Conférence ministérielle sur le maintien de la paix en environnement francophone s’est ouverte à Rabat sous la coprésidence du Maroc et de la France, avec la participation de 26 ministres et 63 délégations

Rabat : le Maroc et la France co-président la 2ème Conférence ministérielle sur le maintien de la paix La 2e Conférence ministérielle sur le maintien de la paix en environnement francophone s’est ouverte à Rabat sous la coprésidence du Maroc et de la France, avec la participation de 26 ministres et 63 délégations

AA / Istanbul

La deuxième Conférence ministérielle sur le maintien de la paix en environnement francophone s’est ouverte mercredi à Rabat sous la coprésidence du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et du ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, selon des publications du ministère marocain des Affaires étrangères sur le réseau social américain X.

L’événement réuni 26 ministres et 63 délégations représentant des pays de tous les continents, d’après la diplomatie marocaine, qui précise que la séance d’ouverture a marqué le lancement du segment de haut niveau consacré au renforcement des opérations de maintien de la paix dans l’espace francophone.

Dans une intervention préenregistrée, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a remercié le Maroc et la France pour l’organisation de la conférence. Il a rappelé que le maintien de la paix constitue « l’un des visages les plus concrets de l’ONU », dans un contexte marqué, selon lui, par un niveau de conflits « plus élevé que depuis 1945 ».

Antonio Guterres a également souligné que les opérations de maintien de la paix restent « l’un des instruments les plus solides et les plus rentables » de la communauté internationale, tout en nécessitant un engagement politique constant, des ressources adaptées et des partenariats durables. Il a insisté sur l’importance de mandats clairs et du soutien des États membres pour assurer leur efficacité.

Le chef de l’ONU a par ailleurs mis en avant la réforme en cours dans le cadre de l’initiative « UN80 », visant à adapter les opérations de paix aux réalités du terrain afin de les rendre plus cohérentes et plus proches des populations locales. Il a rappelé que les casques bleus opèrent depuis près de huit décennies dans des environnements à haut risque pour protéger les civils et soutenir les processus politiques.

Selon le ministère marocain des Affaires étrangères, la conférence vise à renforcer la coopération francophone en matière de maintien de la paix, notamment en Afrique, où la connaissance des contextes locaux et des dynamiques culturelles est jugée essentielle à l’efficacité des missions.