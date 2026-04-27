Nigeria : 23 personnes enlevées lors d’une attaque contre un orphelinat, 15 secourues

AA / Abuja

Au Nigeria, 23 personnes ont été enlevées lors d’une attaque armée contre un orphelinat.

Vingt-trois personnes ont été enlevées lors d’une attaque armée contre un orphelinat dans l’État de Kogi, au Nigeria, ont indiqué les autorités.

Le commissaire à l’Information et à la Communication de l’État de Kogi, Kingsley Femi Fanwo, a déclaré qu’une attaque armée avait visé un orphelinat situé dans la ville de Lokoja.

Il a précisé que 23 personnes présentes dans l’établissement avaient été enlevées lors de l’attaque.

Selon lui, les forces de sécurité ont lancé une opération immédiatement après l’incident, permettant de secourir 15 personnes.

Il a ajouté que les opérations se poursuivent dans la région afin de retrouver les autres personnes enlevées.

Le Nigeria est confronté depuis longtemps à des attaques menées par des groupes armés ainsi que par les organisations terroristes Boko Haram et ISWAP dans plusieurs régions du pays.

Bien que l’enlèvement soit passible de la peine de mort au Nigeria, les kidnappings contre rançon restent fréquents. Des hommes armés ciblent généralement des villages, des écoles et des voyageurs, notamment dans le nord du pays, afin d’exiger des rançons.

* Traduit du turc par Serap Dogansoy