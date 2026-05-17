Niger : l'armée annonce le lancement de deux nouvelles opérations aux frontières algérienne et tchadienne En raison des menaces sécuritaires

Les autorités militaires nigériennes ont annoncé le lancement de deux nouvelles opérations militaires aux frontières de l'Algérie et du Tchad. "Face à l'évolution des menaces sécuritaires et à l'immensité du théâtre d'opérations sahelo-saharien, l'opération Garkoi a été restructurée afin de gagner en efficacité, en réactivité et en coordination opérationnelle", a annoncé le commandement militaire dans un communiqué diffusé sur le site officiel d'information de l’armée nigérienne.

"Cette réorganisation a conduit à la création de deux états-majors tactiques d'opérations distinctes", a ajouté la même source, précisant que la première opération baptisée "AKARASSE" couvre les départements d'Arlit et d'Iferouane frontaliers de l'Algérie et la seconde baptisée "KLAFOKI" couvre le département de Bilma frontalier du Tchad.

Vaste étendue désertique, la frontière entre le Niger et l'Algérie est en proie à des incursions des groupes terroristes liés à Al-Qaida et l'Etat islamique, ainsi que des réseaux de trafics d'armes et de drogue.

En plus des attaques du groupe terroriste Boko Haram, la situation sécuritaire sur la frontière entre le Niger et le Tchad est aussi caractérisée par la présence de plusieurs réseaux criminels