En février dernier, la police nigérienne avait déjà annoncé la saisie de huit mille (8000) comprimés d’ecstasy, d’une valeur de plus de 14 millions USD, dans la région de Tahoua

Niger : la police annonce une saisie record de plus de 268 kg de cocaïne à Zinder En février dernier, la police nigérienne avait déjà annoncé la saisie de huit mille (8000) comprimés d’ecstasy, d’une valeur de plus de 14 millions USD, dans la région de Tahoua

La police nigérienne a présenté, lundi, à la presse une quantité de cocaïne saisie dans la région de Zinder, au centre-est du Niger, ainsi que des membres du réseau de trafic arrêtés.

« Sur la base de renseignements opérationnels faisant état de la circulation d’un camion suspect en provenance d’Accra (Ghana), un dispositif de surveillance et d’interception a été immédiatement déployé à l’entrée de la ville de Zinder par les services compétents de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS) », a indiqué la police dans sa note de présentation.

« La fouille minutieuse effectuée a permis de découvrir 233 briques de cocaïne, soigneusement dissimulées dans des compartiments aménagés sous la remorque du camion », a ajouté la même source, précisant que « le poids total de la substance saisie est de 268,045 kg, un record au plan national ».

Toujours selon la police, huit (08) membres du réseau de nationalité nigérienne ont été arrêtés et que « des recherches actives sont en cours en vue de l’interpellation d’autres membres présumés du réseau, tant sur le territoire national qu’à l’étranger, notamment au Ghana, au Mali et au Togo ». Evoquant « l’existence d’un réseau criminel structuré, opérant à l’échelle transnationale et s’appuyant sur plusieurs corridors de trafic en Afrique de l’Ouest », la police nigérienne a indiqué que « selon les investigations, la cargaison a pris départ à Accra (Ghana), avant de transiter par Lomé (Togo), Kandi (Bénin) et Sokoto (Nigeria), puis d’entrer au Niger par Konni, Maradi et Zinder, avec une destination finale présumée en direction de la Libye via la bande sahélo-saharienne ».

En février dernier, la police nigérienne avait déjà annoncé la saisie de huit mille (8000) comprimés d’ecstasy, d’une valeur de plus de 14 millions USD, dans la région de Tahoua, au nord-ouest du Niger. « Cette saisie, la première du genre au Niger concernant ce type de drogue, met en lumière l’ampleur du phénomène du trafic de stupéfiants, qui constitue une menace sérieuse pour la sécurité nationale, la santé publique et la stabilité sociale », avait déclaré la police.

Situé à cheval entre le Maghreb et les pays africains au sud du Sahara, le Niger occupe une position stratégique qui en fait un pays de transit de drogue vers l’Europe.