Nigéria : 179 personnes prises en otage par des terroristes ont été libérées

Au cours des opérations menées par l'armée nigériane contre les terroristes, 179 otages ont été libérés.

Le directeur des opérations de médias de la Défense, le général de division Michael Onoja, a indiqué dans une déclaration écrite que l'armée a mené, du 25 au 28 mai, des opérations ciblant les terroristes dans différentes régions du pays.

Onoja a précisé qu'au cours de ces opérations, 179 personnes qui avaient été prises en otage par les terroristes, parmi lesquelles figurent des femmes et des enfants, ont été libérées.

Rapportant que de nombreux terroristes ont été tués lors de ces opérations, Onoja a également indiqué que des dizaines d'autres ont pris la fuite, blessés.

Au Nigéria, outre les gangs armés, les organisations terroristes Boko Haram et l'ISWAP (la branche ouest-africaine de Daech) ont mené des attaques récemment dans différentes régions du pays.