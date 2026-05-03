Maroc : le roi Mohammed VI nomme le prince héritier coordinateur à l’état-major des Forces armées royales

Adama Bamba
03 Mai 2026•Mise à jour: 03 Mai 2026
Le roi du Maroc Mohammed VI a nommé son fils, le prince héritier Moulay El Hassan, au poste de coordinateur des bureaux et services de l’état-major général des Forces armées royales (FAR), selon un communiqué officiel publié samedi.
Dans ce texte, relayé par la presse locale, le souverain, également chef d’état-major général des FAR, « a bien voulu nommer » le prince héritier à cette fonction stratégique, au cœur de l’organisation militaire du royaume.
Cette nomination s’inscrit dans la continuité institutionnelle de la monarchie marocaine. En effet, Mohammed VI avait lui-même occupé ce poste clé à partir de 1985, après y avoir été désigné par son père, feu Hassan II, précise le communiqué relayé par l’agence officielle MAP.
Le communiqué souligne par ailleurs que les Forces armées royales s’appuient, dans l’accomplissement de leurs missions nationales, humanitaires et sociales, sur « un ensemble de nobles valeurs », notamment la compétence, la discipline, le sens des responsabilités et le patriotisme.