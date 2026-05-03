Le prince héritier Moulay El Hassan, âgé de 22 ans, se voit confier un poste stratégique au sein de l’armée marocaine

Maroc : le roi Mohammed VI nomme le prince héritier coordinateur à l’état-major des Forces armées royales Le prince héritier Moulay El Hassan, âgé de 22 ans, se voit confier un poste stratégique au sein de l’armée marocaine

Le roi du Maroc Mohammed VI a nommé son fils, le prince héritier Moulay El Hassan, au poste de coordinateur des bureaux et services de l’état-major général des Forces armées royales (FAR), selon un communiqué officiel publié samedi.

Dans ce texte, relayé par la presse locale, le souverain, également chef d’état-major général des FAR, « a bien voulu nommer » le prince héritier à cette fonction stratégique, au cœur de l’organisation militaire du royaume.

Cette nomination s’inscrit dans la continuité institutionnelle de la monarchie marocaine. En effet, Mohammed VI avait lui-même occupé ce poste clé à partir de 1985, après y avoir été désigné par son père, feu Hassan II, précise le communiqué relayé par l’agence officielle MAP.

Le communiqué souligne par ailleurs que les Forces armées royales s’appuient, dans l’accomplissement de leurs missions nationales, humanitaires et sociales, sur « un ensemble de nobles valeurs », notamment la compétence, la discipline, le sens des responsabilités et le patriotisme.