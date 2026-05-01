« Notre position est claire concernant ce qui se passe dans le Golfe, et nous avons condamné les attaques iraniennes contre les pays arabes frères », a déclaré Nasser Bourita

Maroc : le MAE Bourita affirme que les voies maritimes « ne sont pas un outil de pression ou de chantage » « Notre position est claire concernant ce qui se passe dans le Golfe, et nous avons condamné les attaques iraniennes contre les pays arabes frères », a déclaré Nasser Bourita

AA / Rabat / Ahmad Bentaher

Dans des déclarations du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, lors d’une conférence de presse tenue jeudi à Rabat avec son homologue allemand Johann Wadephul, le Maroc a rejeté l’utilisation du détroit d’Ormuz comme « outil de pression et de chantage ».

« Notre position est claire concernant ce qui se passe dans le Golfe, et nous avons condamné les attaques iraniennes contre les pays arabes frères », a déclaré Bourita.

Il a ajouté : « Les voies maritimes ne sont la propriété de personne, elles relèvent d’une responsabilité commune et nul ne peut les utiliser comme instrument de pression ou de chantage. »

Le chef de la diplomatie marocaine a souligné que « les voies maritimes sont une responsabilité des États riverains et doivent être utilisées de manière à renforcer la communication entre les États et les peuples ».

Les détroit d’Ormuz avaient vu leur navigation restreinte par Téhéran le 2 mars, en riposte à la guerre déclenchée le 28 février par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Avant le conflit, près de 20 % des exportations mondiales de pétrole transitaient par ce passage.

Une trêve temporaire entre États-Unis et Iran avait été annoncée le 8 avril sous médiation pakistanaise. Si Téhéran avait initialement rouvert le détroit au début de la trêve, il a ensuite décidé de le refermer après l’imposition par Washington d’un blocus maritime sur les ports iraniens le 13 avril.

Concernant le Moyen-Orient, Bourita a estimé que « la paix ne pourra être atteinte qu’à travers la réussite du programme de stabilisation à Gaza et la mise en œuvre du plan en 20 points approuvé par le Conseil de sécurité ».

Il a ajouté que « le plan de stabilisation pour Gaza constitue une référence pour bâtir une vision d’une paix durable au Moyen-Orient, sur la base de la solution à deux États ».

Un accord de cessez-le-feu avait été conclu après deux années de guerre dévastatrice menée par Israël dans la bande de Gaza depuis le 8 octobre 2023, avec le soutien américain.

Le 29 septembre 2025, le président américain Donald Trump avait annoncé un plan pour mettre fin à la guerre à Gaza, approuvé par le Conseil de sécurité, prévoyant notamment un cessez-le-feu, un retrait israélien partiel, la libération des prisonniers israéliens et l’entrée quotidienne de 600 camions d’aide humanitaire.

Cependant, malgré le respect par le mouvement Hamas des engagements de la première phase, Israël a poursuivi ses opérations militaires, causant la mort de centaines de Palestiniens et blessant 2 217 autres jusqu’à mercredi.

La deuxième phase prévoit un retrait plus large de l’armée israélienne, la reconstruction de Gaza et le début du désarmement des factions palestiniennes, mais elle reste jusqu’à présent inappliquée.

*Traduit de l'arabe par Wafae El Baghouani