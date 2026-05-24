« Un minutieux travail de reconnaissance et d’exploitation du renseignement a permis de confirmer formellement ce point comme une base de repli de groupes armés terroristes », indique l’armée

Mali : une quinzaine de terroristes neutralisés dans des frappes des FAMa à l’est de Diéma « Un minutieux travail de reconnaissance et d’exploitation du renseignement a permis de confirmer formellement ce point comme une base de repli de groupes armés terroristes », indique l’armée

L’État-Major Général des Armées maliennes a annoncé, dimanche, la neutralisation d’environ quinze terroristes lors d’une opération aérienne menée à l’est de la localité de Diéma, dans la région de Nioro.

Selon le communiqué militaire, les vecteurs aériens des Forces Armées Maliennes (FAMa), engagés dans des missions de reconnaissance offensive sur l’ensemble du territoire national, ont détecté dans la matinée des mouvements suspects de motocyclistes dans une zone boisée.

« Un minutieux travail de reconnaissance et d’exploitation du renseignement a permis de confirmer formellement ce point comme une base de repli de groupes armés terroristes », indique l’armée.

Dans la foulée, des frappes de précision ont été effectuées contre le site, entraînant « la destruction totale du refuge terroriste ».

Le bilan provisoire communiqué par l’État-Major fait état d’« environ une quinzaine de terroristes neutralisés » ainsi que de la destruction

Depuis les attaques coordonnées et simultanées du 25 avril dernier contre plusieurs localités du pays ayant coûté la vie au général de corps d'armée, Sadio Camara ministre de la défense et des anciens combattant et de membres de sa famille, l'armée multiplie chaque jour les offensives contre les groupes armés terroristes.

L’armée du Mali a annoncé samedi la destruction d’une importante logistique terroriste à la suite de frappes aériennes menées à l’ouest de Kolokani, dans la région de Koulikoro.

Dans un communiqué, l’État-Major Général des Armées indique que les vecteurs aériens des FAMa ont détecté un regroupement de groupes armés terroristes comprenant plusieurs motos.

La même source précise qu’après plusieurs heures de surveillance aérienne, le groupe s’est renforcé avec l’arrivée d’autres combattants armés.

Des frappes qualifiées de « chirurgicales » ont alors été exécutées contre le site, entraînant la neutralisation de plusieurs dizaines de terroristes ainsi que la destruction complète de leurs moyens logistiques.

L’armée malienne a affirmé que les opérations de reconnaissance se poursuivaient dans la zone et a renouvelé son soutien aux forces de défense et de sécurité mobilisées contre le terrorisme.