- Selon les premières conclusions de l’enquête, les investigations ont permis d’établir « un faisceau d’éléments solides » indiquant la complicité de certains militaires, y compris des personnels radiés ou en instance de radiation.

Mali : Une enquête révèle des complicités militaires présumées dans les attaques du 25 avril - Selon les premières conclusions de l’enquête, les investigations ont permis d’établir « un faisceau d’éléments solides » indiquant la complicité de certains militaires, y compris des personnels radiés ou en instance de radiation.

AA / Bamako / Amarana Maiga

Le procureur de la République près le tribunal militaire de Bamako a annoncé, vendredi, l’ouverture d’une enquête judiciaire à la suite des attaques terroristes survenues le 25 avril 2026 au Mali, visant plusieurs positions des Forces armées et de sécurité.

Dans un communiqué rendu public, le parquet militaire précise que ces attaques ont notamment ciblé des sites à Bamako, à Kati ainsi que le domicile du ministre de la Défense et des Anciens combattants.

Selon les premières conclusions de l’enquête, les investigations ont permis d’établir « un faisceau d’éléments solides » indiquant la complicité de certains militaires, y compris des personnels radiés ou en instance de radiation. Ces derniers seraient impliqués dans la planification, la coordination et l’exécution des attaques.

Le parquet évoque également l’implication présumée de certaines figures politiques, dont le docteur Oumar Mariko.

L’enquête confirme par ailleurs la participation d’un militaire radié, Alassane Diallo, dit « Abedi », tué lors des combats ayant visé Kati.

Les autorités judiciaires ont identifié plusieurs suspects comme coauteurs ou complices, parmi lesquels : le sergent Diakaridia Sodio, en activité ; l’adjudant Moussa Diane, en activité ; l’adjudant-chef Mamadou Keïta, en activité ; Soïba Diarra, militaire à la retraite.

Le communiqué indique que des interpellations ont déjà été effectuées « avec succès » et que les autres suspects font l’objet de recherches actives.

Le procureur a salué le professionnalisme des unités d’enquête et des services de sécurité, tout en assurant que les procédures en cours seront menées dans le strict respect des lois en vigueur.

Les autorités judiciaires ont enfin promis de tenir régulièrement informée l’opinion publique nationale et internationale des avancées de l’enquête.

Au cours de ces attaques, le ministre de la Défense et des Anciens Combattants le général de corps d’armée Sadio Camara a été tué dans une attaque ayant visé son domicile à Kati première région militaire du pays.

Le Mali a rendu jeudi un hommage solennel au général d’armée Sadio Camara, ministre d’État en charge de la Défense et des Anciens combattants, tué le 25 avril 2026 dans une attaque terroriste à Bamako.



Lors de funérailles nationales marquées par une forte émotion, autorités politiques, militaires, proches et anonymes se sont réunis pour saluer la mémoire d’un homme présenté comme « entièrement consacré au service de la patrie ».



« Nous nous inclinons devant la mémoire d’un homme dont la vie fut dédiée à la défense du Mali », a déclaré un porte-parole de la famille, rappelant que le général Camara est « tombé aux côtés de nombreuses victimes, connues ou anonymes », dans une attaque qui illustre « la dure réalité des menaces auxquelles la nation est confrontée ».



Plusieurs orateurs ont insisté sur l’héritage laissé par le défunt, décrit comme un officier « discipliné, courageux et profondément engagé » dans la défense de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale. Sa disparition, ont-ils souligné, constitue une perte majeure pour les forces armées maliennes et pour l’ensemble du pays.