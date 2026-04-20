- Selon l'état major général des Armées, cette opération a permis la saisie de deux têtes de citerne, un pick-up, un minicar, un véhicule de type Land Cruiser, quatorze motos, un tricycle ainsi que d’importants équipements logistiques

Mali : plusieurs terroristes neutralisés lors de frappes ciblées dans les régions de Nioro et Kidal - Selon l'état major général des Armées, cette opération a permis la saisie de deux têtes de citerne, un pick-up, un minicar, un véhicule de type Land Cruiser, quatorze motos, un tricycle ainsi que d’importants équipements logistiques

AA / Bamako / Amarana Maiga



L’État-Major Général des Armées maliennes a annoncé, dimanche, la neutralisation de plusieurs terroristes à la suite d’opérations militaires menées dans les régions de Nioro et de Kidal, dans le cadre de la surveillance du territoire national.

Selon un communiqué officiel, des vecteurs aériens des Forces armées maliennes (FAMa) ont conduit, dans la matinée du 18 avril, une frappe de précision contre un important refuge de groupes armés terroristes localisé à Lakamané, dans la région de Nioro.

À l’issue de cette intervention, des unités terrestres ont été déployées pour sécuriser et fouiller la zone. Cette opération a permis la saisie de deux têtes de citerne, un pick-up, un minicar, un véhicule de type Land Cruiser, quatorze motos, un tricycle ainsi que d’importants équipements logistiques.

Le bilan fait également état de la neutralisation de plusieurs combattants terroristes et de la destruction totale de leur base.

Par ailleurs, dans la même journée, une mission de reconnaissance menée à 82 kilomètres au nord de la ville de Kidal a permis de localiser trois véhicules pick-up appartenant à des groupes armés terroristes, dissimulés sous couvert végétal.

Une frappe chirurgicale a ensuite été effectuée, entraînant la neutralisation de l’ensemble du groupe et la destruction des trois véhicules.

Le Chef d’État-Major Général des Armées a assuré que les opérations coordonnées de recherche et de neutralisation des groupes armés terroristes se poursuivent activement sur l’ensemble du territoire national.