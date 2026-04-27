- Selon un communiqué officiel, ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la contre-offensive engagée après l’attaque terroriste du 25 avril 2026

Mali : plus de 100 terroristes neutralisés lors de frappes aériennes à l’ouest de Kolokani - Selon un communiqué officiel, ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la contre-offensive engagée après l’attaque terroriste du 25 avril 2026

AA / Bamako / Amarana Maiga

L’État-Major Général des Armées maliennes a annoncé, lundi, un bilan de « plus d’une centaine de terroristes neutralisés » à la suite de frappes aériennes menées contre une colonne de groupes armés dans l’ouest du pays.

Selon un communiqué officiel, ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la contre-offensive engagée après l’attaque terroriste du 25 avril 2026.

Les vecteurs aériens des Forces armées maliennes (FAMa) ont détecté une colonne de motos en mouvement en direction d’un refuge situé à l’ouest de Kolokani, dans la région de Koulikoro au sud du pays.

« Des frappes ont été effectuées avec succès sur cette cible », précise le communiqué, ajoutant que l’opération a également permis la destruction de la logistique des assaillants.

Le Chef d’État-Major Général des Armées a félicité les FAMa pour « leur engagement sans faille au service de la mère patrie », réaffirmant la détermination des forces nationales à poursuivre les groupes armés terroristes « jusque dans leurs derniers retranchements sur l’ensemble du territoire national ».

S’exprimant à la télévision nationale dans la nuit du dimanche à lundi, le général Diarra a indiqué que les attaques survenues le 25 avril ont visé simultanément plusieurs zones, notamment Kidal, Gao, Mopti, Kati et Konna.

« Il s’agissait d’attaques coordonnées, simultanées et complexes, inscrites dans un plan de déstabilisation visant à plonger le pays dans une insécurité permanente », a-t-il déclaré.

Selon lui, les assaillants ont utilisé divers modes opératoires, dont des véhicules piégés, des engins explosifs improvisés, des drones kamikazes ainsi que des tirs indirects et des assauts directs contre les positions militaires.

Le chef d’état-major a précisé que la riposte des Forces armées maliennes (FAMa) a permis de neutraliser « plus de 200 terroristes », tout en poursuivant les opérations de ratissage dans les zones concernées.

« La situation se rétablit progressivement dans la majorité des localités attaquées », a-t-il assuré, tout en soulignant une « réadaptation du dispositif militaire » dans la région de Kidal, avec un repositionnement notamment vers Anefis.

Le général Diarra a également averti que les groupes armés cherchent à maintenir la pression en infiltrant certaines zones et en perturbant les axes de ravitaillement.

Dans son message à la population, il a appelé au calme et à la vigilance face aux « propagandes » et aux fausses informations, exhortant les citoyens à se référer uniquement aux communications officielles.