D’après ces sources locales et sécuritaires, l’armée malienne mène depuis les premières heures de la journée une opération offensive aérienne d’envergure dans et autour de Kidal, ville stratégique du nord du pays

Mali : plus d’une dizaine de frappes aériennes de l’armée signalées à Kidal, selon des sources concordantes D’après ces sources locales et sécuritaires, l’armée malienne mène depuis les premières heures de la journée une opération offensive aérienne d’envergure dans et autour de Kidal, ville stratégique du nord du pays

Plus d’une dizaine de frappes aériennes attribuées aux Forces armées maliennes (FAMa) ont été enregistrées dimanche matin dans la région de Kidal, dans le nord du Mali, selon plusieurs sources concordantes contactées par Anadolu.

D’après ces sources locales et sécuritaires, l’armée malienne mène depuis les premières heures de la journée une opération offensive aérienne d’envergure dans et autour de Kidal, ville stratégique du nord du pays, théâtre de combats opposant les forces gouvernementales aux rebelles du Front de libération de l’Azawad (FLA) et à leurs alliés terroristes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda.

À ce stade, l’état-major malien n’a publié aucun communiqué officiel concernant ces nouvelles frappes.

Sur les réseaux sociaux, des membres et sympathisants du FLA ont accusé le groupe paramilitaire russe Africa Corps d’avoir utilisé des « bombes atomiques » lors de frappes aériennes menées à Aguelhoc. Aucune source indépendante n’a toutefois permis de confirmer ces accusations.

Dans la nuit du 13 au 14 mai, l’armée malienne avait déjà conduit au moins quatre frappes aériennes sur Kidal.

Le Front de libération de l’Azawad avait affirmé le samedi 25 avril 2026 au soir avoir pris le « contrôle total » de la ville de Kidal à l’issue d’une opération menée avec le soutien du JNIM.

Les autorités maliennes de transition ont pour leur part assuré avoir contenu des attaques coordonnées menées le samedi 25 avril 2026, contre plusieurs villes, dont Bamako, Kati, Sévaré, Gao et Kidal.

Le gouvernement a fait état de 16 blessés parmi les civils et les militaires, affirmant que les forces de sécurité avaient « neutralisé plusieurs assaillants » et repris le contrôle des zones visées.

Dans un message diffusé récemment, Africa Corps a indiqué que ses instructeurs poursuivaient des formations au profit des FAMa, notamment pour des opérations de recherche et d’attaque héliportées, saluant « l’augmentation des compétences professionnelles » des soldats maliens et leur « volonté de résister aux terroristes ».