La même source précise que 153 pick-up, dont 40 équipés, de 11 blindés et de plus de 230 motos, ainsi que d’importants matériels logistiques ont été détruit au cours de la même période

Mali : les FAMa revendiquent la neutralisation de 1 850 terroristes en juin et juillet La même source précise que 153 pick-up, dont 40 équipés, de 11 blindés et de plus de 230 motos, ainsi que d’importants matériels logistiques ont été détruit au cours de la même période

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont neutralisé 1 850 terroristes et détruit 45 bases de groupes armés terroristes (GAT) au cours des mois de juin et juillet 2026, a annoncé mardi le directeur de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA), le colonel-major Bakary Bocar Maïga.

Lors d’un point de presse consacré à la situation sécuritaire et aux activités des FAMa, l’officier a également fait état de la destruction de 153 pick-up, dont 40 équipés, de 11 blindés et de plus de 230 motos, ainsi que d’importants matériels logistiques appartenant aux groupes armés.

Revenant sur l’attaque visant le camp du 23e Régiment d’infanterie de San, le responsable de la DIRPA a affirmé que l’assaut avait été vigoureusement repoussé par les FAMa. Selon lui, plus d’une cinquantaine de terroristes ont été neutralisés et d’importants matériels saisis.

Le colonel-major Maïga a estimé que les GAT, « fortement affaiblis » sur le plan opérationnel, privilégient désormais des actions asymétriques visant notamment les axes logistiques et les populations civiles.

Il a rappelé que les opérations des forces maliennes s’inscrivent dans le cadre du Plan Dougoukoloko, instauré par décret en avril 2025, présenté comme le cadre de référence pour la planification stratégique, l’adaptation technologique et le maintien d’une pression continue sur les réseaux terroristes, avec l’appui opérationnel des partenaires d’Africa Corps.

Forte activité sur le théâtre Est



Sur le théâtre Est, couvrant notamment Gao, Ménaka et Kidal, le responsable militaire a indiqué que la coalition JNIM-FLA avait lancé, début juillet, des attaques coordonnées contre Gao, Anéfis et Aguelhoc.

Selon la hiérarchie militaire, la riposte aéroterrestre des FAMa a permis de détruire la logistique des groupes armés à Tahalandak et de neutraliser plusieurs centaines d’assaillants.

Le colonel-major Maïga a également fait état de l’achèvement d’une manœuvre d’envergure baptisée « La Grande Marche vers Gao », qui aurait permis, selon lui, de sécuriser l’axe stratégique et de garantir le ravitaillement du secteur.

Sur le théâtre Centre, il a reconnu que les combats demeuraient « exigeants », tout en affirmant que les forces maliennes avaient repoussé les assauts contre les postes de Thy et de Konna et poursuivi leurs opérations de désenclavement des zones sensibles.

Dans le Sud, les FAMa ont, selon lui, riposté à l’attaque de Sandaré et détruit plusieurs sanctuaires terroristes ciblés dans les massifs forestiers de Kenenkoun, Nyamina, Soussan, Baoulé et La Faya.

Pour la période allant du 4 au 10 juillet, le chef de la DIRPA a affirmé que la coalition terroriste avait subi une « défaite cuisante » sans parvenir à atteindre ses objectifs stratégiques, notamment l’interruption de l’exécution du Plan Dougoukoloko ou la paralysie des mouvements des forces maliennes.

Plus de 15 000 citernes escortées

Parallèlement aux opérations militaires, les FAMa ont assuré la protection des flux économiques à travers le pays, avec l’escorte de 15 589 citernes ainsi que de nombreux convois marchands, selon les chiffres communiqués par la DIRPA.

L’Armée de l’Air a, pour sa part, effectué 673 missions de transport au profit des populations civiles, transportant 4 804 passagers et plus de 201 tonnes de fret, a indiqué le commandement militaire.

Ces opérations interviennent dans un contexte de forte pression sécuritaire au Mali, où les forces nationales poursuivent leurs opérations contre les groupes armés terroristes sur plusieurs théâtres d’opérations.