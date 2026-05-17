Placée sous embargo depuis le 15 mai 2025 par des groupes armés terroristes, la cité fluviale et ses près de 20 000 habitants vivaient dans une situation humanitaire critique marquée par la pénurie alimentaire, la paralysie des activités économiques.

Mali : Les FAMa brisent un an de blocus terroriste et ravitaillent enfin Djafarabé Placée sous embargo depuis le 15 mai 2025 par des groupes armés terroristes, la cité fluviale et ses près de 20 000 habitants vivaient dans une situation humanitaire critique marquée par la pénurie alimentaire, la paralysie des activités économiques.

AA/Bamako/Amarana Maiga

Les forces armées maliennes (FAMa) ont réussi, vendredi, une opération d’envergure dans le centre du Mali en levant le blocus imposé depuis un an à la ville de Djafarabé, dans le cercle de Ténenkou, région de Mopti, permettant l’acheminement d’une importante aide alimentaire aux populations longtemps privées de vivres.

Placée sous embargo depuis le 15 mai 2025 par des groupes armés terroristes, la cité fluviale et ses près de 20 000 habitants vivaient dans une situation humanitaire critique marquée par la pénurie alimentaire, la paralysie des activités économiques, des difficultés sanitaires et plusieurs pertes en vies humaines, selon des sources locales.

Grâce à une opération sécuritaire menée par les FAMa, un convoi de 27 camions chargés de denrées de première nécessité, notamment du riz, du sucre, de l’huile et du lait, est arrivé à Djafarabé aux environs de 10h30, selon des sources sécuritaires et locales.



Cette aide humanitaire, présentée comme un don du président de la Transition, a été accueillie dans une atmosphère de liesse populaire.

Des habitants, visiblement soulagés après plusieurs mois de privations, sont sortis massivement pour saluer l’arrivée du convoi militaire et humanitaire.

Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, le blocus imposé par les groupes armés avait progressivement plongé la commune dans une grave crise sociale.

Les produits de première nécessité étaient devenus rares, tandis que les activités de pêche, d’élevage et de commerce tournaient au ralenti.

Des villages environnants, notamment Daro, Barké-Daga et Tielembéya Kara, avaient également été touchés par des menaces et des déplacements forcés de populations. Des sources locales rapportaient aussi des enlèvements de civils et l’interdiction de circulation entre plusieurs localités de la zone.

Les autorités maliennes n’ont pas encore communiqué de bilan détaillé de l’opération, mais cette percée est déjà présentée comme une victoire stratégique majeure dans la lutte contre les groupes terroristes opérant dans le centre du pays.

La région de Mopti demeure l’un des principaux foyers d’insécurité au Mali, où l’armée mène régulièrement des opérations de sécurisation contre les groupes armés affiliés aux organisations terroristes.

L’État-Major Général des Armées maliennes a annoncé, vendredi, la conduite de plusieurs frappes aériennes ciblées contre des groupes armés terroristes dans différentes localités du territoire national, dans le cadre des missions de reconnaissance offensive menées par les Forces armées maliennes (FAMa).

Selon un communiqué militaire, des opérations de surveillance et de reconnaissance effectuées dans le secteur de Dandougou, à l’ouest de Mopti, ont permis de détecter des tentes noires dissimulées sous un couvert végétal.

Les renseignements recueillis et recoupés ont révélé que le groupe armé terroriste préparait des actions hostiles contre des populations civiles, précise la même source.

Après identification des objectifs, trois frappes aériennes ont été menées dans la zone ciblée, entraînant « la destruction complète du groupe armé terroriste », indique l’armée malienne.

Le communiqué fait également état d’une autre frappe effectuée au nord-est du village de Tin Temarine.

Par ailleurs, une opération aérienne a visé un camion transportant de la logistique ennemie à Oubder, au nord-est de Ber. Le véhicule a été « complètement détruit », selon l’État-Major.

L’armée ajoute qu’à la suite des frappes, plusieurs motocyclistes se sont dispersés dans différentes directions, tandis que les opérations de reconnaissance et de ratissage se poursuivent afin de confirmer l’ensemble des résultats obtenus sur le terrain.

Le Chef d’État-Major Général des Armées a salué « le professionnalisme, l’efficacité et l’engagement sans faille » des FAMa dans la défense du territoire national.

Les autorités militaires ont réaffirmé leur détermination à poursuivre les groupes armés terroristes « jusque dans leurs derniers retranchements » sur toute l’étendue du territoire malien.