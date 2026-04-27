Mali : le ministre de la Défense Sadio Kamara tué dans une attaque terroriste (gouvernement)

AA/Bamako/Amarana Maiga

Le gouvernement de la transition du Mali a annoncé, samedi, le décès du général de corps d’armée Sadio Camara, ministre d’État et ministre de la Défense et des Anciens Combattants, à la suite d’une attaque terroriste survenue le 25 avril 2026 à Bamako.

Selon un communiqué officiel, un véhicule piégé conduit par un kamikaze a ciblé la résidence du ministre dans la matinée.

Le général Camara aurait engagé des échanges de tirs avec les assaillants, parvenant à en neutraliser certains avant d’être grièvement blessé.

Transporté d’urgence à l’hôpital, il a succombé à ses blessures des suites des affrontements.

L’attaque a également provoqué l’effondrement partiel de sa résidence, causant des pertes humaines supplémentaires. Une mosquée située à proximité a été détruite, entraînant la mort de plusieurs fidèles qui s’y trouvaient au moment des faits.

Dans un message officiel, le président de la transition, le général d’armée Assimi Goïta, a présenté ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu’à l’ensemble des victimes civiles et militaires.

Les autorités maliennes ont rendu hommage à « un officier général remarquable », saluant son engagement, son professionnalisme et son dévouement à la défense nationale.

En reconnaissance de son parcours, le chef de l’État a annoncé que le général Sadio Camara bénéficiera de funérailles nationales.

Par ailleurs, un deuil national de deux jours a été décrété à compter du lundi 27 avril 2026 sur toute l’étendue du territoire. Les drapeaux seront mis en berne sur les bâtiments publics durant cette période, selon un décret publié le 26 avril.

Les autorités n’ont pas encore communiqué de bilan officiel global des victimes de cette attaque, qui intervient dans un contexte sécuritaire marqué par la persistance des violences terroristes dans le pays.