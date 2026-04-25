Mali : "La situation est sous contrôle" selon l’armée, vives condamnations internationales - Bamako, Kati, Gao, Sèvaré (centre) et Kidal ont subis des attaques simultanées

AA / Bamako / Amarana Maïga

Plusieurs partenaires internationaux ont fermement condamné les attaques terroristes coordonnées survenues samedi matin dans plusieurs localités du Mali, notamment à Bamako, Kati, Gao, Sevaré (centre) et Kidal, alors que les autorités militaires assurent que "la situation est sous contrôle".

Dans un communiqué, la Chine a condamné "avec la plus grande fermeté ces attaques terroristes", exprimant "ses profondes condoléances aux victimes" et ses "sincères sympathies à leurs familles".

Pékin a également réaffirmé son opposition "à toute forme de terrorisme ainsi qu’à ses commanditaires", tout en soutenant "résolument les efforts du gouvernement malien visant à préserver la souveraineté nationale, la sécurité et la stabilité du pays".

De leur côté, les États-Unis ont déclaré : "Nous condamnons fermement l'attaque terroriste d'aujourd'hui au Mali", présentant "leurs plus sincères condoléances aux victimes, à leurs familles et à toutes les personnes touchées". Washington a également affirmé rester "déterminé à soutenir les efforts visant à promouvoir la paix, la stabilité et la sécurité dans tout le Mali et la région".

L’État-Major Général des Armées maliennes a indiqué que "des groupes armés terroristes ont tenté des attaques dans certaines villes du pays" dans la matinée du 25 avril 2026. Selon la même source, ces groupes ont "immédiatement essuyé de violents revers grâce au professionnalisme et à l'engagement des FAMa", précisant que "plusieurs terroristes ont été neutralisés et des équipements détruits".

"Les opérations de ratissage continuent, la situation est sous contrôle", a assuré l’armée, appelant les populations "à garder leur calme" et à "ne relayer aucune vidéo ou message de propagande visant à alimenter l'inquiétude générale".

Le communiqué souligne également que "les combats sont en cours" dans certaines zones et que les forces de défense et de sécurité poursuivent leurs opérations pour neutraliser les assaillants.

L’Organisation de la coopération islamique (OCI) a exprimé sa "grande préoccupation" face aux attaques ayant visé la capitale et d’autres régions du pays.

Son secrétaire général a "fermement condamné ces opérations militaires qui mettent gravement en danger la vie des civils et menacent la paix, la sécurité et la stabilité", tout en réitérant "la volonté de l’OCI de restaurer la paix" et sa "solidarité avec le peuple malien".

Le Royaume du Maroc a également réagi par la voix d’une source diplomatique, indiquant suivre "avec vive préoccupation les attaques terroristes et séparatistes […] visant délibérément des zones civiles et militaires".



Rabat a condamné "avec la plus grande vigueur ces actes lâches et criminels" et exprimé "sa solidarité avec le Mali frère", réaffirmant son "appui plein et entier à sa souveraineté, sa sécurité, sa stabilité et son intégrité territoriale".

Sur le terrain, des habitants de Kati ont rapporté des détonations et des explosions tôt dans la matinée, suscitant une vive inquiétude parmi les populations.

Les autorités maliennes ont assuré qu’elles communiqueront davantage d’informations au fur et à mesure de l’évolution de la situation.