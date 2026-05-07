- L’armée révèle que, lors des attaques du 25 avril dernier, un deuxième véhicule kamikaze était destiné à la résidence du chef de l’État et chef suprême des armées, le général d’armée Assimi Goïta.

Mali : l’armée annonce la neutralisation de plusieurs terroristes dans la région de Mopti - L’armée révèle que, lors des attaques du 25 avril dernier, un deuxième véhicule kamikaze était destiné à la résidence du chef de l’État et chef suprême des armées, le général d’armée Assimi Goïta.

AA / Bamako / Amarana Maïga



Une dizaine de terroristes ont été « neutralisés » mercredi dans le cadre des missions de reconnaissance offensive en cours sur l’ensemble du territoire national, a appris Anadolu jeudi de sources concordantes.



Dans un communiqué consulté par Anadolu jeudi, l’armée malienne indique que cette intervention s’inscrit dans le cadre des missions de reconnaissance offensive actuellement conduites sur l’ensemble du territoire national.



Selon la même source, des vecteurs aériens des FAMa (Forces armées maliennes) ont frappé des positions terroristes situées à quelques kilomètres d’Ouro Modi, dans la localité de Gomozogou, région de Mopti.



L’opération a permis de neutraliser une dizaine de combattants terroristes et de détruire plusieurs moyens logistiques, notamment des motos utilisées par les assaillants, précise le communiqué.



L’État-Major ajoute qu’une autre mission de reconnaissance menée dans la même zone a également permis de cibler et de détruire plusieurs motos appartenant à des groupes armés terroristes lors d’une frappe conduite avec succès.



Les opérations de surveillance et de sécurisation se poursuivent dans la localité de Gomozogou et ses environs, souligne l’armée malienne.



Le Chef d’État-Major général des armées a, par ailleurs, félicité les FAMa pour « leur détermination et leur engagement sans faille au service de la Défense nationale ».



La Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) a révélé mercredi que deux véhicules kamikazes avaient été déployés par des groupes terroristes lors des attaques coordonnées du 25 avril contre sept localités maliennes, attaques ayant notamment coûté la vie au ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général d’armée Sadio Camara.



Ces précisions ont été apportées par le chef d’escadron Djibrilla Maïga, sous-directeur des relations publiques à la Dirpa, au cours d’un point de presse consacré à l’évolution de la situation sécuritaire dans le pays.



Selon l’officier, les assaillants avaient mobilisé « plusieurs véhicules kamikazes » dans le cadre de cette opération.



« Un premier véhicule kamikaze était destiné au domicile du ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens combattants, feu le général d’armée Sadio Camara, et un deuxième véhicule kamikaze était cette fois-ci destiné à la résidence du chef de l’État, chef suprême des armées, le général d’armée Assimi Goïta », a déclaré Djibrilla Maïga.



L’armée malienne affirme toutefois avoir neutralisé ces tentatives grâce à une intervention rapide de ses unités.



« Grâce à la promptitude et à la réactivité de nos éléments, ils ont rencontré une riposte vigoureuse qui a permis de contenir la menace et de désamorcer le véhicule », a-t-il indiqué.



D’après la Dirpa, les groupes armés, après l’échec de ces attaques ciblées, se sont repliés vers des actions de perturbation sur les principaux axes routiers autour de Bamako, combinant infiltrations et opérations complexes.



L’armée assure néanmoins que plusieurs routes stratégiques ont été sécurisées.



« Grâce à l’engagement et à la détermination de nos hommes, l’axe Ouéléssébougou-Bougouni et l’axe Ségou-Bamako sont praticables », a précisé le chef d’escadron.



Il a toutefois reconnu que les routes reliant Kayes et Kita demeurent les principales zones de concentration des groupes armés.



« La route de Kayes et celle de Kita constituent aujourd’hui l’axe d’effort des terroristes », a expliqué l’officier, soulignant que des opérations militaires sont « actuellement en cours » pour rétablir la circulation sur ces corridors stratégiques.

