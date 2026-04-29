Des experts ont livré leurs analyses à Anadolu sur la question

Mali : entre guerre asymétrique, défis du renseignement et impératif de cohésion nationale (Experts) Des experts ont livré leurs analyses à Anadolu sur la question

AA/Bamako/ Amarana Maiga



Les attaques complexes, coordonnées et simultanées survenues le samedi 25 avril 2026 dans plusieurs localités du Mali, notamment Kati, Bamako, Mopti, Gao et Kidal, ont relancé le débat sur la nature de la faille du renseignement militaire, les capacités de réponse de l’État et les pistes de sortie durable de crise, selon de nombreux observateurs contactés par Anadolu.



Pour le spécialiste en gouvernance locale, le Dr Ahmadou Touré, cet épisode rappelle d’abord une réalité universelle : « la sécurité à 100 % n’existe nulle part ». Face à des adversaires recourant à des tactiques asymétriques, il souligne néanmoins la « vigueur » et le « professionnalisme » de la réaction des Forces armées maliennes (FAMa), tout en insistant sur la nécessité d’enquêtes approfondies pour identifier d’éventuelles failles et en tirer des leçons opérationnelles.



Une guerre asymétrique installée dans la durée



De son côté, le spécialiste des questions sécuritaires Soumaïla Lah estime que les événements récents s’inscrivent dans une dynamique plus large. « Nous ne sommes plus face à une simple rébellion, mais à une guerre asymétrique hybride », explique-t-il. Selon lui, les groupes armés terroristes mènent une stratégie d’usure visant à affaiblir à la fois le moral des populations et la légitimité de l’État.



Il a rappelé que cette menace est renforcée par des facteurs structurels, notamment l’immensité du territoire malien et la porosité des frontières, qui offrent aux assaillants des capacités de mobilité et de repli importantes. L’attaque du 25 avril serait ainsi, selon lui, « un test de la réactivité du nouvel appareil de défense ».



Des « vulnérabilités » dans la chaîne du renseignement



La capacité de plusieurs centaines d’assaillants à atteindre une cible stratégique soulève des interrogations sur le dispositif de renseignement. Soumaïla Lah évoque la possibilité d’un « blackout du renseignement de proximité », soulignant l’importance cruciale du renseignement humain dans ce type de conflit.



Il pointe également des failles potentielles dans la chaîne de transmission de l’alerte : « Le renseignement existe peut-être, mais son exploitation en temps réel et la coordination avec les forces d’intervention rapide semblent avoir été défaillantes », a-t-il noté.



Le Dr Ahmadou Touré confirme que les services compétents sont mobilisés pour faire toute la lumière sur ces aspects, notamment les éventuelles complicités et les insuffisances du dispositif sécuritaire.



L’AES, entre solidarité politique et coordination stratégique



Sur le plan régional, le Dr Touré rappelle le rôle de la Force unifiée de l’Alliance des États du Sahel (AES), qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Sans entrer dans les détails opérationnels, il insiste sur une solidarité « concrète », qui peut se traduire par des appuis logistiques, politiques et en matière de renseignement.



Il précise toutefois que la défense collective ne signifie pas nécessairement un déploiement visible à chaque incident, mais s’inscrit dans une logique de coordination stratégique globale.



-Face à ces défis, plusieurs pistes de solutions émergent.



Soumaïla Lah plaide pour une « révolution dans l’approche sécuritaire », notamment à travers : le déploiement de drones de surveillance à longue endurance équipés de capteurs avancés ;

la création d’unités d’intervention hypermobiles capables de réagir en moins de 15 minutes ; une meilleure intégration entre collecte de renseignement et action opérationnelle.



Il insiste toutefois sur un point central : la technologie ne peut se substituer à la coopération avec les populations locales, considérée comme un levier clé dans la lutte contre l’insécurité.



L’enjeu crucial de la cohésion nationale



Au-delà des aspects militaires, l’analyste Alhousseini Guindo met l’accent sur la dimension sociale et politique de la crise. Pour lui, les difficultés actuelles du Mali trouvent en partie leur origine dans les divisions internes.



Il appelle à une prise de conscience collective, dénonçant les logiques de clanisme et de défense d’intérêts individuels au détriment de l’intérêt national. « Le Mali ne sera ni construit ni détruit sans ses propres filles et fils », affirme-t-il, plaidant pour un sursaut patriotique.



Guindo insiste également sur la nécessité du dialogue, y compris avec les acteurs armés, afin de préserver les vies humaines et restaurer la stabilité. Selon lui, « aucun sacrifice n’est de trop » pour construire un Mali apaisé, fondé sur l’unité et la responsabilité partagée.



Entre réponse sécuritaire et refondation nationale



L’attaque du 25 avril met ainsi en lumière la complexité de la crise malienne, à la croisée des enjeux sécuritaires, politiques et sociaux. Si la réponse militaire reste indispensable, les experts s’accordent à dire qu’elle doit s’accompagner d’une amélioration du renseignement, d’innovations stratégiques et d’un renforcement de la cohésion nationale.



Dans un contexte régional marqué par des menaces persistantes, l’avenir du Mali dépendra autant de sa capacité à adapter son dispositif sécuritaire que de sa faculté à recréer un consensus national autour de l’intérêt collectif.

Le déroulé des attaques coordonnées et simultanées dans plusieurs régions

Le chef d’état-major des armées, le général Diarra, a annoncé que « plus de 200 terroristes » ont été neutralisés à la suite des attaques coordonnées survenues le 25 avril dans plusieurs localités du pays, notamment Kidal, Gao, Mopti, Kati et Konna.



Au cours de cette attaque le ministre malien de la Défense et des anciens combattants, le général d’armée, Sadio Camara, a perdu la vie ainsi que sa deuxième épouse et ses enfants.



S’exprimant à la télévision nationale dans la nuit de dimanche à lundi, le responsable militaire a qualifié ces opérations de « attaques coordonnées, simultanées et complexes », estimant qu’elles s’inscrivent dans « un plan de déstabilisation visant à plonger le pays dans une insécurité permanente ».



Selon lui, les assaillants ont utilisé plusieurs modes opératoires, dont des véhicules piégés, des engins explosifs improvisés, des drones kamikazes, des tirs indirects ainsi que des assauts directs contre des positions militaires.



Le général Diarra a assuré que « la situation se rétablit progressivement » dans la majorité des zones concernées, tout en évoquant une « réadaptation du dispositif militaire », notamment dans la région de Kidal avec un repositionnement vers Anefis.



Il a également mis en garde contre des tentatives d’infiltration et de perturbation des axes logistiques par les groupes armés, appelant la population au calme et à la vigilance face aux « propagandes » et fausses informations.

Contre-offensive dans l’ouest du pays

Dans un second temps, une contre-offensive menée après les attaques du 25 avril 2026 a permis la neutralisation de plus d’une centaine de terroristes dans l’ouest du pays, selon un communiqué officiel.



Les Forces armées maliennes (FAMa) ont indiqué avoir détecté une colonne de terroristes à moto en déplacement vers un refuge situé à l’ouest de Kolokani, dans la région de Koulikoro.



Des frappes aériennes ciblées ont été menées, conduisant à la destruction de la colonne ainsi que de sa logistique, précise la même source.



Les autorités militaires affirment poursuivre les opérations de sécurisation dans les zones concernées.