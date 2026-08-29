L’armée malienne n’a toutefois pas encore communiqué d’identité ni de bilan consolidé concernant les chefs terroristes présents dans les zones ciblées

Mali : des frappes des FAMa visent des regroupements terroristes L’armée malienne n’a toutefois pas encore communiqué d’identité ni de bilan consolidé concernant les chefs terroristes présents dans les zones ciblées

AA / Bamako / Amarana Maiga

Les Forces armées maliennes (FAMa), appuyées par leurs partenaires, ont mené vendredi des frappes contre plusieurs positions de groupes armés terroristes dans les secteurs de Tessalit et de Koutiala, où des regroupements comprenant notamment plusieurs chefs terroristes avaient été repérés, a indiqué samedi l’État-Major Général des Armées.

Selon un communiqué de l’armée malienne, ces opérations s’inscrivent dans le cadre de l’opération Dougoukoloko et ont été conduites sur la base de renseignements ayant permis de localiser plusieurs points de regroupement de groupes armés terroristes.

Dans la périphérie de Tessalit, dans le nord du Mali, les forces maliennes ont détecté plusieurs positions abritant d’importants matériels de guerre, notamment des véhicules armés et des réserves de carburant.

Ces positions ont été « traitées avec succès », selon l’État-Major, sans fournir de bilan chiffré des pertes infligées aux groupes ciblés.

À environ 60 kilomètres à l’ouest de Koutiala, dans le sud du pays, d’autres regroupements terroristes ont également été repérés. Ces positions comprenaient plusieurs chefs de groupes armés ainsi que du matériel de guerre.

Après analyse et évaluation de la situation, les zones identifiées ont été ciblées et frappées par les forces engagées dans l’opération, précise le communiqué.

L’armée malienne n’a toutefois pas encore communiqué d’identité ni de bilan consolidé concernant les chefs terroristes présents dans les zones ciblées.

Les opérations de surveillance et de reconnaissance se poursuivent dans les secteurs concernés afin d’établir un bilan définitif et de rechercher d’éventuelles menaces résiduelles, selon la même source.

L’État-Major Général des Armées réaffirme par ailleurs la détermination des FAMa à poursuivre les opérations de sécurisation sur l’ensemble du territoire national et appelle les populations à maintenir leur soutien et leur confiance aux forces engagées.