Mali : Africa Corps affirme avoir neutralisé jusqu’à 150 terroristes près de la frontière mauritanienne Lors de frappes aériennes

AA / Bamako / Amarana Maiga

Une unité militaire russe opérant sous l’appellation « Africa Corps » a annoncé, vendredi, avoir mené une frappe aérienne contre un groupe armé terroriste dans une zone frontalière entre le Mali et la Mauritanie, selon un communiqué officiel.

D’après cette source, une mission de reconnaissance aérienne a permis de détecter un regroupement d’environ 200 terroristes circulant sur près de 150 motos, accompagnés de plusieurs pick-up équipés d’armes lourdes, dont une mitrailleuse de gros calibre et un système antiaérien de type ZU-23.

Le groupe, qui aurait traversé la frontière mauritanienne vers le Mali, était « vraisemblablement en mouvement pour compenser les pertes subies par des groupes armés opérant sur le territoire malien », indique le communiqué.

L’aviation du « Africa Corps », affilié aux forces armées de Fédération de Russie, a ensuite procédé à un bombardement ciblé du camp repéré. Selon le bilan avancé, "jusqu’à 150 terroristes ont été tués, environ 70 motos détruites, ainsi que l’ensemble des quatre pick-up armés".

Le communiqué souligne que les groupes armés actifs dans la région sahélienne exploitent régulièrement les zones faiblement contrôlées des pays voisins pour se regrouper, se reposer et reconstituer leurs capacités logistiques.

Dans le cas du Mali, ces zones incluraient notamment la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina Faso et l’Algérie.

Commentant les récentes attaques coordonnées contre des positions militaires au Mali, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie poursuivrait ses efforts dans la lutte contre « l’extrémisme, le terrorisme et d’autres manifestations négatives », y compris sur le territoire malien.