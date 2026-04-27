Mali : Abdoulaye Maïga appelle à l’unité après les attaques du 25 avril

AA / Bamako / Amarana Maiga

Le Premier ministre malien, le Général de division Abdoulaye Maïga, a affirmé lundi que « la peur n’a pas sa place » au sein de la Nation, au lendemain d’attaques terroristes simultanées ayant visé plusieurs localités du pays. Cette déclaration a été faite lors d’un point de presse tenu en plein deuil national décrété en hommage au Général Sadio Camara.

« M’exprimer aujourd’hui n’est pas aisé », a déclaré le chef du gouvernement, rappelant que cette intervention intervient au premier jour d’un deuil national de deux jours décrété par le Président de la Transition, afin d’honorer la mémoire du défunt général ainsi que celle des victimes civiles et militaires.

Selon Abdoulaye Maïga, les attaques du 25 avril 2026 visaient à « semer la peur, briser la cohésion nationale et affaiblir la détermination » des Maliens. « Nous n’avons pas eu peur, nous n’avons pas douté et nous n’aurons jamais peur », a-t-il martelé.

Le Premier ministre a également dénoncé des actes « lâches et barbares », estimant que leur ampleur laisse supposer « l’appui de sponsors ». Il a, par ailleurs, affirmé que les forces armées maliennes ont infligé une « réponse cinglante », neutralisant « des centaines de terroristes » à travers le territoire.

Il a salué « le professionnalisme » des forces de défense et de sécurité, tout en soulignant la nécessité d’adapter en permanence les stratégies face à la nature asymétrique de la menace terroriste.

En outre, le chef du gouvernement a insisté sur la résilience de la population malienne et a réaffirmé l’engagement des autorités à poursuivre la lutte « jusqu’à l’éradication totale du terrorisme et l’édification du Mali Kura ».

Dans un registre solennel, il a rendu hommage au Général Sadio Camara, soulignant que celui-ci « a fait le choix de mourir les armes à la main pour défendre sa patrie ».

S’adressant aux groupes armés, il a appelé ceux qui « se font manipuler » à « retrouver le droit chemin », tout en réaffirmant que « le combat pour notre dignité et notre honneur n’est pas négociable ».

Enfin, concluant son allocution par une référence à l’hymne national, il a appelé à « courage, dévouement et vigilance », affirmant que « ensemble, nous ferons le Mali Kura ».

Le Mali reste confronté à une insécurité persistante, marquée par des attaques attribuées à des groupes terroristes opérant dans plusieurs régions du pays.