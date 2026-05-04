Ishak Ebrar Çubukçu a été élevé au rang de Commandeur de l’Ordre national malagasy en reconnaissance de son action diplomatique à Madagascar.

Madagascar : L'Ambassadeur de Türkiye élevé au rang de commandeur de l'Ordre national malagasy Ishak Ebrar Çubukçu a été élevé au rang de Commandeur de l’Ordre national malagasy en reconnaissance de son action diplomatique à Madagascar.

AA/ Antananarivo / Carinah Mamilalaina

Le gouvernement malgache a décerné une haute distinction honorifique à Ishak Ebrar Çubukçu, Ambassadeur de la République de Türkiye à Madagascar, à l’occasion de la fin de sa mission diplomatique.

Lors d’une cérémonie officielle qui s’est tenue ce lundi à Antananarivo, Alice N’Diaye, ministre des Affaires étrangères, l’a élevé au grade de « Commandeur de l’Ordre national malagasy », au nom du Président de la Refondation de la République.

Dans son discours, la ministre a salué son engagement et les efforts menés pour renforcer les relations entre Madagascar et la Türkiye depuis 2022. Selon elle, Ishak Ebrar Çubukçu a rapproché les deux pays dans un esprit de respect et de confiance.

Durant son mandat, il a soutenu le développement des échanges économiques et commerciaux, encouragé les contacts entre investisseurs des deux pays, et favorisé la coopération dans l’éducation à travers des échanges universitaires et des bourses d’études. Ce dernier a également appuyé des projets dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat, tout en renforçant les liens diplomatiques et humains entre les deux nations.