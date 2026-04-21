Madagascar : Des membres de la Gen Z suspectés de « tentative de coup d’État » selon la ministre de la Justice Quatre militants sont en garde à vue depuis plus d’une semaine

Des jeunes de la Gen Z sont suspectés dans l’affaire de tentative de coup d’État à Madagascar selon la ministre de la Justice Fanirisoa Ernaivo au cours d’une interview accordée aux journalistes en marge d’une rencontre avec les membres de l’Assemblée nationale, à Tsimbazaza ce mardi 21 avril.



Selon ses précisions, ces jeunes auraient été en contact direct avec le colonel Patrick Rakotomamonjy qui a déjà été placé en détention préventive depuis la semaine dernière.



« Des preuves et des conversations ont été interceptées dans leurs comptes Telegram et WhatsApp », assure la Garde des Sceaux.



Par ailleurs, elle affirme que ces jeunes n’ont pas subi de violences pendant leur interrogatoire. Un avocat représentant l’un de ces militants de la Gen Z avait déclaré dans une chaîne de télévision privée que son client était « blessé ». A entendre la ministre de la justice, cette blessure résulterait d’une chute en moto lors d’une course-poursuite avec les forces de l’ordre avant son interpellation.



« La garde à vue pour enquête de ces militants de la Gen Z ainsi que des ressortissants étrangers suspectés dans cette affaire se poursuit » selon toujours Fanirisoa Ernaivo. Parmi les ressortissants étrangers, elle cite notamment un français dénommé Guy Barré.



Depuis le 2 avril dernier, 11 personnes ont été placées en détention provisoire pour tentative d’assassinat contre Président Michaël Randrianirina et tentative de coup d’État selon Rakotoniaina Narindra Navalona, Procureure générale près du tribunal de première instance d’Antananarivo.



À ces onze suspects s’ajoute le Colonel Patrick Rakotomamonjy qui a fait l’objet d’un mandat d’arrêt. Arrêté dans la soirée du jeudi 16 avril , il a été immédiatement placé en détention à la maison de force de Tsiafahy, Antananarivo.



Au pouvoir depuis le 17 octobre 2025 suite aux manifestations de la Gen Z, le régime de la Refondation dirigé par le Colonel Michaël Randrianirina enchaîne les arrestations et les emprisonnements pour tentative de déstabilisation et tentative d’assassinat contre le Chef de l’État.



Ces arrestations touchent des parlementaires proches de l’ancien régime de l’ex Président Andry Rajoelina, des hauts gradés de l’Armée et aujourd’hui des membres de la Gen Z.