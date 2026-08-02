Il s'agit de leur première rencontre depuis la réélection de Takala

Libye : Al-Menfi et Takala examinent les moyens de mettre fin aux phases de transition Il s'agit de leur première rencontre depuis la réélection de Takala

Le président du Conseil présidentiel libyen, Mohammed al-Menfi, a examiné dimanche avec le président du Haut Conseil d'État, Mohammed Takala, les moyens de faire progresser le processus politique afin de mettre fin aux phases de transition dans le pays.

Il s'agit de leur première rencontre depuis la réélection de Takala, mercredi, à la présidence du Haut Conseil d'État pour un quatrième mandat d'un an, selon un communiqué publié par le Conseil présidentiel.

Le communiqué précise que les discussions ont porté sur les efforts visant à parvenir à « un règlement global et consensuel aboutissant à la fin de toutes les phases de transition, et à l'accomplissement des échéances nationales d'une manière qui réponde aux aspirations du peuple libyen en matière de sécurité, de stabilité et de développement ».

Les deux parties ont également examiné les derniers développements politiques, économiques et sécuritaires, soulignant l'importance de poursuivre la coordination entre les institutions nationales, d'intensifier les efforts pour consolider la stabilité et de faire prévaloir l'intérêt national.

Mercredi, le Haut Conseil d'État a réélu Mohammed Takala à sa présidence, celui-ci ayant obtenu 80 voix contre 56 pour Abou al-Qassem Qazit lors du second tour de scrutin.

La Libye est en proie à une division politique depuis mars 2022, marquée par la présence du Gouvernement d'union nationale (GUN) dirigé par Abdel Hamid Dbeibah, basé à Tripoli, et d'un autre gouvernement dirigé par Oussama Hammad, mandaté par la Chambre des représentants et basé à Benghazi.

Cette division a aggravé une crise politique que les Libyens espèrent résoudre par la tenue d'élections présidentielle et législatives tant attendues.

L'Organisation des Nations Unies (ONU) mène des efforts pour organiser ces élections afin de mettre un terme aux phases de transition ainsi qu'aux conflits politiques et armés qui secouent le pays depuis le renversement du régime de Mouammar Kadhafi en 2011.

* Traduit de l'arabe