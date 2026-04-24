Une nouvelle mission de l'Union Africaine confiée à Robert Dussey, le ministre togolais des affaires étrangères

"Le Togo défendra à l’ONU une représentation cartographique plus fidèle de l’Afrique" Une nouvelle mission de l'Union Africaine confiée à Robert Dussey, le ministre togolais des affaires étrangères

AA / Lomé / Alphonse Logo

Le Togo portera officiellement à l'ONU la voix de l'Afrique pour défendre une représentation cartographique fidèle du continent à la réalité de sa superficie, a appris ce vendredi Anadolu.

Cette mission, c'est l'Union Africaine qui vient de la lui confier, a déclaré Robert Dussey, ministre togolais des affaires étrangères, sur les réseaux sociaux.

La représentation cartographique du continent africain est en effet jugée historiquement biaisée et sous-estimée. Et pourtant, après le continent asiatique qui fait un peu moins de 50 millions de km², le continent africain est le deuxième plus vaste avec un peu plus de 30 millions de km² de superficie.

"Celle réalité se défend depuis quelques temps maintenant", a défendu l'officiel togolais, ajoutant : "ce n'est pas ce que l'on voit sur la carte du monde".

Doté désormais d'un mandat, il a affirmé ce vendredi que le Togo présentera en septembre prochain, un projet de résolution à l’ONU pour réclamer cette représentation juste de l'Afrique.

Au-delà de la dimension cartographique, Lomé met en avant un enjeu plus large de perception globale. Les autorités togolaises estiment que les représentations actuelles contribuent à une vision réductrice de l’Afrique, affectant son image, son influence et la reconnaissance de son importance géographique et stratégique.

"Il s’agit de rétablir une vérité scientifique et de corriger une perception héritée de l’histoire", a indiqué à Anadolu une source diplomatique proche du dossier.

Avec cette initiative, le Togo entend ainsi participer à un mouvement global de rééquilibrage des récits et des représentations, tout en valorisant le rôle et la place de l’Afrique sur la scène internationale.