Le Tchad et le Burkina Faso entendent mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme En prélude à la tenue d’une grande Commission mixte de coopération entre les deux pays

Une délégation d’experts du ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration du Tchad a échangé jeudi avec le ministre de la Sécurité du Burkina Faso, le Camarade Mahamadou Sana, sur les modalités de coopération dans la lutte contre le terrorisme, a annoncé le ministère burkinabè de la sécurité.

Conduite par le Commissaire Divisionnaire de Police Mahamat Ibrahim Man Man, Directeur des Ressources humaines, financières, du matériel et de la logistique du ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration du Tchad, la délégation est venue échanger avec les autorités burkinabè sur les perspectives d’une coopération accrue entre les deux pays dans le domaine sécuritaire, selon la même source.

Cette rencontre intervient en prélude à la tenue d’une grande Commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et le Tchad et vise notamment à poser les bases d’un partenariat plus structuré face aux défis sécuritaires auxquels les deux États sont confrontés.

"Cette rencontre est un cadre d’échange en prélude d’une grande Commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et le Tchad dans le cadre de la lutte contre le mal commun qu’est le terrorisme" , a expliqué M. MBAÏ-NAÏSSEM ISAAC CHAMIR, Conseiller juridique du ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration du Tchad et membre de la délégation.

Il a fait noter que cette démarche traduit la volonté des deux pays de mettre à profit leurs liens historiques et leur expérience respective en vue de construire une coopération sécuritaire adaptée aux réalités auxquelles ils font face.

"Le Tchad et le Burkina Faso ont des affinités de longue date. Nous sommes venus avec un projet de coopération pour voir comment, avec le pays frère, le Burkina Faso, nous pourrons collaborer", a-t-il ajouté.

La délégation tchadienne a formulé le vœu de voir cette dynamique déboucher sur une coopération sécuritaire solide, durable et mutuellement bénéfique, dans le respect de la souveraineté des deux États.