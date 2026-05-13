« Trop souvent les pays africains doivent vivre avec des décisions prises dans des institutions où ils ne disposent pas d’une voix égale », a déclaré Guterres, appelant à « des réformes plus ambitieuses de l’architecture financière internationale »

Le Secrétaire général de l’ONU appelle à réformer un « système international injuste » qui freine l’Afrique « Trop souvent les pays africains doivent vivre avec des décisions prises dans des institutions où ils ne disposent pas d’une voix égale », a déclaré Guterres, appelant à « des réformes plus ambitieuses de l’architecture financière internationale »

Le Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a estimé mercredi que « l’énorme potentiel de l’Afrique » était entravé par « un système international injuste », plaidant pour une réforme profonde de la gouvernance mondiale et de l’architecture financière internationale.

S’exprimant lors du sommet Africa Forward à Nairobi, au Kenya, Antonio Guterres a affirmé que « l’Afrique doit avoir la voix, la représentation et les ressources que son peuple mérite ».

« Le continent possède un énorme potentiel, mais ce potentiel est freiné par un système international injuste », a-t-il déclaré.

Le chef de l’ONU a dénoncé des coûts d’emprunt « exorbitants » imposés à plusieurs pays africains, ainsi que le retard du soutien promis aux États les plus vulnérables face au changement climatique.

« Trop souvent, les pays africains doivent vivre avec des décisions prises dans des institutions où ils ne disposent pas d’une voix égale », a-t-il ajouté, estimant que « cela doit changer ».

Antonio Guterres a appelé à « des réformes plus ambitieuses de l’architecture financière internationale », à « davantage d’investissements permettant aux pays de se développer et de se transformer » ainsi qu’à des institutions mondiales « reflétant le monde d’aujourd’hui, et non celui d’il y a 80 ans ».

Le secrétaire général de l’ONU a également plaidé pour « un système donnant à l’Afrique la voix, les ressources et la représentation qui lui ont longtemps été refusées ».