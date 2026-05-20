Le Sénégal s'apprête à fêter l’Aïd al-Adha La "fête du sacrifice", selon le rite islamique

AA / Dakar



À l’approche de la fête de l’Aïd al-Adha, les avenues et les plages de la capitale du Sénégal, Dakar, se sont transformées en marchés temporaires de bétail avec des milliers de moutons mis en vente.

À quelques jours de la fête, les vendeurs d'ovins destinés au sacrifice ont installé des tentes le long des principaux axes routiers, sur des terrains vagues et dans les zones côtières de Dakar, où ils proposent à la vente des animaux acheminés depuis différentes régions du pays.

La vue des milliers moutons au bord de l’océan Atlantique, aux côtés des pirogues de pêche, offre des scènes pittoresques à Dakar avant la fête.

Certains vendeurs abritent leurs animaux dans des tentes installées sur des terrains vacants au bord des routes principales, tandis que d’autres gardent leur bétail dans des espaces temporaires aménagés au cœur des quartiers.

Dans ce pays où le mouton est largement privilégié pour le sacrifice, les prix varient entre 100 000 francs CFA (environ 170 dollars américains) et 250 000 francs CFA (environ 430 dollars américains).

Au Sénégal, l’Aïd al-Adha, appelé localement « Tabaski », sera célébré le 28 mai.