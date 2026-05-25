Il a déclaré que la Türkiye entretenait avec le continent africain des liens historiques et humains solides

Le président turc Erdogan célèbre la « Journée de l'Afrique », le 25 mai Il a déclaré que la Türkiye entretenait avec le continent africain des liens historiques et humains solides

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a célébré lundi la « Journée de l’Afrique », commémorée chaque année le 25 mai, ainsi que l’anniversaire de la création de l’Union africaine.

Dans un message publié sur la plateforme turque InSocial, Erdogan a déclaré : « Je félicite sincèrement la Journée de l’Afrique du 25 mai ainsi que l’anniversaire de la fondation de l’Union africaine. »

Il a ajouté : « J’adresse mon amour et mon respect à tous nos amis et frères africains à travers le continent africain, avec lequel nous partageons des liens historiques et humains solides. »

La « Journée de l’Afrique », symbole des valeurs de paix, de liberté, d’unité et de solidarité sur le continent, coïncide cette année avec le 63e anniversaire de la création de l’Union africaine.

*Traduit de l'arabe par Wafae El Baghouani