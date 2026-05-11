Ce sommet de deux jours, co-organisé par le Kenya et la France, a réuni de nombreux dirigeants africains, représentants du monde des affaires et entrepreneurs dans le domaine des technologies

Le président kényan Ruto : « Les opportunités de coopération entre l'Afrique et la France sont immenses » Ce sommet de deux jours, co-organisé par le Kenya et la France, a réuni de nombreux dirigeants africains, représentants du monde des affaires et entrepreneurs dans le domaine des technologies

AA / Istanbul

Le président kényan, William Ruto, a déclaré que les opportunités de coopération entre l'Afrique et la France sont immenses, diversifiées et transformatrices.

Ruto a prononcé un discours de clôture aux côtés du président français, Emmanuel Macron, lors du dernier forum organisé dans le cadre de la première journée du sommet "Africa Forward" (L'Afrique en avant) au Kenya.

Soulignant que le continent a renouvelé son esprit de coopération avec la France grâce à ce sommet, Ruto a affirmé : « Nous avons consolidé les fondations d'une nouvelle ère sur lesquelles une coopération stratégique peut être efficacement bâtie. »

Indiquant que le continent africain a enregistré une croissance économique de 2,2 % en 2025, le chef de l'État a estimé : « Cette progression est soutenue par une stabilité macroéconomique renforcée, une demande intérieure en expansion, le développement des infrastructures, l'augmentation des investissements, le poids démographique d'une population jeune et la diversification continue des ressources naturelles et économiques de l'Afrique. »

Ruto a souligné que ces facteurs, outre le fait d'accroître la compétitivité du continent, confortent l'émergence de l'Afrique en tant que région stratégique pour le monde des affaires à l'échelle mondiale et pour la croissance à long terme.

Faisant valoir que ce sommet a permis la tenue de discussions approfondies et l'établissement de partenariats de qualité en réunissant des chefs d'entreprise, des investisseurs, des innovateurs et des décideurs politiques, Ruto a réitéré : « Les opportunités de coopération entre l'Afrique et la France sont immenses, diversifiées et transformatrices. »

- Une large participation au sommet

Ce sommet de deux jours, co-organisé par le Kenya et la France, a réuni de nombreux dirigeants africains, représentants du monde des affaires et entrepreneurs dans le domaine des technologies.

Le Secrétaire général des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, s'est également rendu à Nairobi dans le cadre de cet événement.

Parmi les dirigeants ayant pris part au sommet figuraient le président du Nigeria Bola Ahmed Tinubu, le président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye, le président du Gabon Brice Oligui Nguema, le président de la Sierra Leone Julius Maada Bio, le président du Liberia Joseph Boakai et le président de la Côte d'Ivoire Alassane Ouattara.

Le Premier ministre du Maroc, Aziz Akhannouch, et le Premier ministre de Maurice, Navin Ramgoolam, étaient également présents lors de ce sommet.

* Traduit du turc par Mariem Njeh