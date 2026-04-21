Selon les médias nationaux, le pape Léon XIV a atterri à l’aéroport international Saint-Isabel de Malabo, la capitale du pays

Le pape Léon XIV arrive en Guinée équatoriale dans le cadre de sa tournée africaine Selon les médias nationaux, le pape Léon XIV a atterri à l’aéroport international Saint-Isabel de Malabo, la capitale du pays

Le chef de l’État du Vatican, le pape Léon XIV, est arrivé en Guinée équatoriale, dernière étape de sa tournée en Afrique.

Selon les médias nationaux, le pape Léon XIV a atterri à l’aéroport international Saint-Isabel de Malabo, la capitale du pays.

Une cérémonie d’accueil a été organisée à l’aéroport en présence du président équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, de hauts responsables gouvernementaux et de représentants de l’Église catholique.

Dans le cadre de son programme en Guinée équatoriale, le pape Léon XIV devrait effectuer une visite de courtoisie au président Mbasogo, ainsi que visiter certaines églises et orphelinats.

Au cours de sa tournée africaine, le souverain pontife a déjà visité l’Algérie, le Cameroun et l’Angola. Sa tournée doit s’achever le 23 avril.

*Traduit du turc par Wafae El Baghaouani