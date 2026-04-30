Selon des déclarations du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, lors d’une conférence de presse à Rabat aux côtés du vice-secrétaire d’État américain Christopher Landau

Le Maroc condamne les « attaques terroristes » au Mali et réaffirme son soutien à sa stabilité et à son unité Selon des déclarations du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, lors d’une conférence de presse à Rabat aux côtés du vice-secrétaire d’État américain Christopher Landau

Le Maroc a condamné, mercredi, les « attaques terroristes » ayant visé des installations civiles et militaires au Mali, tout en réaffirmant son soutien à la stabilité et à l’unité de ce pays africain.

Cette déclaration a été faite par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, lors d’une conférence de presse tenue à Rabat avec le vice-secrétaire d’État américain Christopher Landau.

Nasser Bourita a indiqué que son pays « constate une collusion manifeste entre séparatisme et groupes terroristes », renouvelant le soutien du Maroc « à la stabilité, à la souveraineté et à l’unité nationale du Mali ».

Il a averti que « cette alliance constitue une menace pour la stabilité de la région ».

Le chef de la diplomatie marocaine a ajouté que son pays condamnait ces attaques, qu’il juge inacceptables, « après qu’elles ont causé de nombreuses victimes civiles ».

Dans ce contexte, le président de transition malien, Assimi Goïta, a annoncé mardi que « la situation sur le terrain est désormais sous contrôle », à la suite des attaques simultanées déclenchées le 25 avril.

Dans une allocution télévisée, Assimi Goïta a qualifié les attaques ayant visé la capitale Bamako, ainsi que les villes de Kati, Kona, Mopti, Gao et Kidal, de « moment d’une extrême gravité ».

Le Mali a été secoué samedi par des attaques coordonnées menées par des groupes armés, accompagnées de violents affrontements et d’explosions dans plusieurs régions, ayant notamment entraîné la mort du ministre malien de la Défense, Sadio Camara.

Cette déclaration intervient dans un contexte de recrudescence des violences au Mali, après une série d’attaques coordonnées menées le 25 avril par des groupes armés, en lien avec le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), dirigé par Iyad Ag Ghaly, et des rebelles du Front de libération de l’Azawad (FLA). Les opérations, dans lesquelles le ministre de la Défense Sadio Kamara a été tué, se sont déroulées sur plusieurs fronts, notamment à Bamako, Kati, Mopti, Gao et Kidal et ont notamment Les Forces armées maliennes (FAMa) ont mené des opérations de riposte.

*Traduit de l'arabe par Wafae El Baghouani