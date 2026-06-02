Le ministère des Affaires étrangères du Ghana dénonce la recrudescence des actes de violence xénophobe visant les migrants africains en Afrique du Sud

Le Ghana déconseille à ses ressortissants les voyages non essentiels en Afrique du Sud en raison d’attaques xénophobes Le ministère des Affaires étrangères du Ghana dénonce la recrudescence des actes de violence xénophobe visant les migrants africains en Afrique du Sud

AA / Abuja / Sorvar Alam

Le Ghana a conseillé à ses ressortissants d’éviter tout voyage non essentiel en Afrique du Sud jusqu’à nouvel ordre, en raison d’une vague d’attaques xénophobes visant des migrants africains.

Dans un communiqué publié lundi, le ministère ghanéen des Affaires étrangères a indiqué que des groupes se présentant comme des mouvements anti-immigration en Afrique du Sud menaient des attaques contre des ressortissants africains étrangers, causant des blessures, des pillages, des fermetures d’entreprises et des pertes matérielles.

Le ministère a appelé les citoyens ghanéens à faire preuve d’une extrême prudence dans leurs projets de déplacement et à s’abstenir de tout voyage non essentiel vers l’Afrique du Sud jusqu’à une amélioration de la situation sécuritaire.

Les Ghanéens résidant en Afrique du Sud ont, par ailleurs, été invités à rester en contact régulier avec le Haut-Commissariat du Ghana afin de recevoir des informations de sécurité actualisées et de bénéficier d’une assistance consulaire.

Le ministère a précisé que le gouvernement ghanéen avait engagé des démarches diplomatiques auprès des autorités sud-africaines au sujet de ces incidents. Il a ajouté que le chargé d’affaires sud-africain à Accra avait été convoqué au ministère des Affaires étrangères, que la question avait été portée devant l’Union africaine et que des efforts étaient en cours pour venir en aide aux ressortissants ghanéens affectés et préparer d’éventuelles évacuations si nécessaire.

Le Ghana a également appelé le gouvernement sud-africain à garantir la sécurité des communautés africaines vivant dans le pays et à rétablir l’ordre public.

Des violences anti-immigrés sont signalées dans plusieurs régions d’Afrique du Sud depuis avril. Des commerces appartenant à des migrants ont notamment été pris pour cible lors d’attaques ayant fait plusieurs blessés et conduit à l’évacuation de certains ressortissants étrangers des zones concernées.

Le mois dernier, le Ghana a officiellement demandé que cette question soit inscrite à l’ordre du jour de la 8e Réunion de coordination semestrielle de l’Union africaine, prévue du 24 au 27 juin à El-Alamein, en Égypte.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani