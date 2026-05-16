Dans un communiqué de presse publié à l’issue de consultations consacrées à la situation sécuritaire au Mali

Le Conseil de sécurité condamne les attaques terroristes au Mali et appelle à la coopération internationale Dans un communiqué de presse publié à l’issue de consultations consacrées à la situation sécuritaire au Mali

AA/Bamako/Amarana Maiga

Les membres du Conseil de sécurité des Nations unies ont condamné « avec la plus grande fermeté » les attaques terroristes perpétrées au Mali le 25 avril 2026 ainsi que celles survenues les jours suivants, notamment le 6 mai, ayant causé des pertes en vies humaines et plusieurs blessés.

Dans un communiqué de presse publié vendredi soir à l’issue de consultations consacrées à la situation sécuritaire au Mali, les membres du Conseil ont exprimé « leur plus profonde sympathie et leurs condoléances » aux familles des victimes, ainsi qu’au peuple et aux autorités maliennes, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Réaffirmant que le terrorisme constitue « l’une des menaces les plus graves contre la paix et la sécurité internationales », les membres du Conseil ont insisté sur la nécessité de traduire en justice les auteurs, organisateurs, financiers et commanditaires de ces actes.

Ils ont, dans ce cadre, appelé l’ensemble des États à coopérer activement avec les autorités maliennes, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes des Nations Unies.

Le Conseil de sécurité a également rappelé que « tout acte de terrorisme est criminel et injustifiable, quelles qu’en soient les motivations, le lieu ou les auteurs », soulignant la nécessité pour les États de lutter contre cette menace dans le respect de la Charte des Nations Unies, du droit international humanitaire et des droits humains.

Selon des sources locales et administratives, plus de cinquante personnes ont été tuées lors d’attaques menées par des hommes armés non identifiés dans plusieurs localités de la région de Bandiagara.

Le mercredi 6 mai 2026, le village de Gomossogou, situé dans le cercle de Diallassagou, a subi une attaque particulièrement meurtrière. Des sources locales rapportent qu’au moins 30 personnes ont été tuées et que de nombreux dégâts matériels ont été enregistrés.

Le même jour, le village de Kori-Kori, dans la commune rurale de Doucombo, a également été pris pour cible. Selon plusieurs témoignages concordants, plus d’une vingtaine de personnes, principalement des jeunes, y ont perdu la vie.

À la suite de ces violences, deux ministres du gouvernement de Transition se sont rendus dans la cité de Nangabanou Tembely pour témoigner du soutien des autorités aux populations affectées.

La délégation était conduite par le ministre d’État chargé de la Réconciliation ainsi que par le ministre de la Santé, accompagnés de plusieurs responsables administratifs et sécuritaires.

Au cours des échanges avec les populations, les autorités locales ont plaidé pour un renforcement des dispositifs de sécurité afin d’assurer la protection des personnes et de leurs biens dans la région.

Le gouvernement malien a également annoncé une aide humanitaire composée de 25 tonnes de riz, 25 tonnes de mil et d’une enveloppe de 20 millions de francs CFA au profit des populations touchées, au nom du président de la Transition.