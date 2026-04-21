Des milliers de réfugiés ayant fui les violences dans l’est de la RDC sont concernés, sur fond de baisse de l’aide humanitaire

Le Burundi et le HCR annoncent un programme de rapatriement volontaire de réfugiés congolais Des milliers de réfugiés ayant fui les violences dans l’est de la RDC sont concernés, sur fond de baisse de l’aide humanitaire

AA / Rwanda

Le gouvernement burundais, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, a annoncé lundi un programme de rapatriement volontaire visant des milliers de réfugiés originaires de la République démocratique du Congo vivant au Burundi, dans un contexte de diminution de l’aide humanitaire.

Ce programme, qui doit débuter jeudi, constitue une étape importante des efforts régionaux visant à promouvoir des solutions durables pour les populations déplacées, alors que la situation sécuritaire dans l’est de la RDC reste fragile, selon les autorités.

« Le retour s’inscrit dans une dynamique volontaire, fondée sur le libre choix de chaque personne concernée », indique un communiqué conjoint.

Cette initiative intervient alors que l’écart se creuse entre des besoins humanitaires en hausse et des ressources limitées pour y répondre efficacement.

Fin février, le HCR a indiqué que le site de réfugiés de Busuma, qui accueille environ 66.000 Congolais arrivés au Burundi depuis fin 2025, faisait face à de graves pénuries d’eau potable, de nourriture, de médicaments, d’abris et de services de protection.

Les autorités ont souligné qu’aucun retour ne serait imposé et ont invité les réfugiés souhaitant regagner leur pays à se présenter dans les centres de départ établis afin de finaliser les formalités administratives, notamment en vue du regroupement familial.

Une attention particulière sera accordée aux ménages ayant des enfants scolarisés, aux personnes ayant des besoins spécifiques et aux agents publics.

Dans une première phase, seuls certains territoires ont été recommandés pour la réinstallation dans la province du Sud-Kivu, notamment Uvira, l’axe Uvira-Baraka, le territoire de Fizi, Mboko et la plaine de la Ruzizi.

Les autorités burundaises ont réaffirmé leur engagement à garantir la sécurité, la protection et le respect des droits fondamentaux des réfugiés qui resteront sur place.

Elles ont également assuré que l’assistance humanitaire essentielle dans les différents sites d’accueil se poursuivra en attendant les rapatriements.

Le Burundi accueille plus de 230.000 réfugiés, principalement originaires de la RDC.

Sur les 35 millions de dollars nécessaires cette année pour fournir une aide vitale aux réfugiés au Burundi, seuls 20 % avaient été réunis fin février, selon le HCR.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy