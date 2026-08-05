L'Union africaine indique que le nombre de travailleurs migrants en Afrique est passé de 9,3 à 13,1 millions depuis 2010, soulignant le rôle croissant de la mobilité de la main-d'œuvre sur le continent

L'Afrique compte 13,1 millions de travailleurs migrants, contre 9,3 millions en 2010, selon l'Union africaine L'Union africaine indique que le nombre de travailleurs migrants en Afrique est passé de 9,3 à 13,1 millions depuis 2010, soulignant le rôle croissant de la mobilité de la main-d'œuvre sur le continent

AA/IstanbuL/Sanaa Amir



Le nombre de travailleurs migrants en Afrique est passé de 9,3 millions en 2010 à 13,1 millions en 2026, illustrant une progression soutenue de la mobilité de la main-d'œuvre sur le continent, selon la quatrième édition du Rapport sur les statistiques de la migration de main-d'œuvre en Afrique, présenté le 31 juillet à Windhoek, en Namibie.

Publié dans le cadre de la sixième session ordinaire du Comité technique spécialisé de l'Union africaine sur le développement social, le travail et l'emploi, le rapport dresse un état des lieux des migrations de travail en Afrique et met en évidence les défis persistants en matière d'emploi, de protection sociale et de gouvernance des flux migratoires.

Selon le document, les 13,1 millions de travailleurs migrants représentent une part importante des 26 millions de migrants internationaux recensés sur le continent. Parmi ces derniers, 20,4 millions sont en âge de travailler, tandis que 64 % participent activement au marché du travail.

Le rapport souligne également une forte disparité entre les sexes. Les hommes représentent 63 % des travailleurs migrants, contre 37 % pour les femmes, un écart qui reflète les inégalités persistantes dans l'accès à la mobilité professionnelle et au marché de l'emploi.

Sur le plan géographique, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est accueillent à elles seules 48 % des migrants internationaux vivant sur le continent. En ajoutant l'Afrique australe, ces trois régions concentrent 78 % de l'ensemble des travailleurs migrants, confirmant leur rôle central dans les mouvements migratoires liés à l'emploi.

Le rapport met également en lumière l'importance croissante des transferts de fonds des migrants vers leurs pays d'origine. Ceux-ci sont passés de 64,8 milliards de dollars en 2013 à 97,5 milliards de dollars, témoignant du rôle économique majeur des diasporas africaines. L'Afrique du Nord capte 45 % de ces transferts, suivie de l'Afrique de l'Ouest avec 34 %.

Lors de la présentation du rapport, la commissaire de l'Union africaine à la Santé, aux Affaires humanitaires et au Développement social, Amma Twum-Amoah, a insisté sur la nécessité de disposer de données fiables pour élaborer des politiques publiques efficaces.

« Nous ne pouvons pas gouverner efficacement ce que nous ne mesurons pas correctement », a-t-elle déclaré, estimant que des données migratoires actualisées, comparables et ventilées demeurent indispensables pour améliorer la gestion des migrations et orienter les décisions des États membres.

Le rapport rappelle que la majorité des migrants internationaux en Afrique sont en âge de travailler, ce qui souligne le rôle stratégique de la migration de main-d'œuvre dans le développement économique du continent. Il met également en avant la nécessité de renforcer les mécanismes de collecte de données afin d'accompagner les politiques d'intégration, de protection des travailleurs migrants et de promotion d'une mobilité sûre, ordonnée et régulière.

Cette quatrième édition du Rapport sur les statistiques de la migration de main-d'œuvre en Afrique est publiée tous les deux ans dans le cadre du Programme conjoint sur la migration de main-d'œuvre (Joint Labour Migration Programme - JLMP), une initiative conduite par l'Union africaine en partenariat avec plusieurs organisations internationales pour améliorer la gouvernance des migrations de travail sur le continent.