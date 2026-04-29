"La Türkiye restera aux côtés du Niger", affirme son ambassadeur Le diplomate turc s’exprimait à l’issue d’une audience avec le chef d’Etat nigérien

AA / Niamey / Salif Omar

L’ambassadeur de la République de Türkiye au Niger, Özgür Çinar, a déclaré, mercredi, que son pays restera aux côtés du Niger, avec lequel il entretient des liens de coopération dans plusieurs domaines.

« Le diplomate a salué la profondeur des relations bilatérales entre les deux pays et a ajouté que la Türkiye restera aux côtés du Niger, aujourd’hui comme demain », a rapporté le site officiel d’information du ministère nigérien des affaires étrangères.

Selon la même source, le diplomate turc a fait cette déclaration à l’issue d’une audience avec le président nigérien Abdourahamane Tiani, à qui il est allé faire part de la fin de sa mission de quatre ans au Niger.

La coopération entre le Niger et la Türkiye embrasse plusieurs domaines comme l’éducation, la santé, les mines et l’énergie, mais aussi et surtout la défense et la sécurité.

Depuis le coup d’Etat du 26 juillet 2023 et la rupture des accords militaires avec ses partenaires traditionnels comme la France et les Etats-Unis d’Amérique, le Niger a renforcé sa coopération militaire avec la Türkiye qui lui apporte son appui dans la lutte contre le terrorisme.

Cet appui porte sur la livraison des armes, la formation et les renseignements au profit du personnel des forces armées nigériennes.